El Sevilla pregunta por Petar Ratkov como alternativa para completar la delantera

Desde Italia afirman que los nervionenses se han interesado en el espigado delantero balcánico, en la rampa de salida de la Lazio, y que han tanteado su incorporación

A una semana para que termine el mercado, completar la vanguardia con otro delantero se erige en la principal prioridad, como el propio García Plaza ha dejado claro en las últimas ruedas de prensa.

El Sevilla ya había atado a George Ilenikhena, con el que había alcanzado un acuerdo con el delantero y encarrilado su cesión, pero la intervención de la financiera que pagó el fichaje del nigeriano provocó que el Al-Ittihad cambiara de opinión y pida una cantidad económica imposible para los nervionenses.

De momento, el club árabe no cede y la dirección deportiva maneja alternativas para completar la punta de lanza, con varios frentes abiertos y nombres que empiezan a salir a la luz.

El Sevilla pregunta por Petar Ratkov

De este modo, el último ariete situado en la órbita nervionense lo apuntan desde Italia, más concretamente Alfredo Pedullà. El periodista especializado en mercado afirma que el Sevilla ha mostrado interés por Petar Ratkov, delantero serbio que milita en la Lazio, y que los hispalenses han preguntado por las condiciones para un posible fichaje, no siendo el único equipo de LaLiga que le sigue los pasos.

A sus 23 años, el punta podría salir verano después de no haber cuajado en el club romano, al que llegó el pasado mes de enero procedente del Salzburgo. La Lazio pagó 13 millones de euros por su traspaso después de marcar nueve goles en la Bundesliga austríaca, pero, tras disfrutar de oportunidades en un principio, a partir de marzo perdió el protagonismo hasta el punto de disputar solo 11 minutos hasta la conclusión de la Serie A.

En el presente curso no gozó de minutos en el debut liguero ante el Bolonia y solo de 19 en la cita copera contra el Mantova, por lo que la Lazio ve con buenos ojos una salida, a priori que le permita recuperar lo invertido o parte de ello con su traspaso, sin descartar otras vías para que se revalorice.

Nueve millones de valor de mercado

En este sentido, el valor de mercado de Ratkov asciende, según la estimación de Transfermarkt, a nueve millones de euros y el propio Pedullà señala que el Southampton inglés habría puesto sobre la mesa una oferta de 10 millones de euros rechazada por el punta. Evidentemente, en estas cifras, tras los desembolsos por Robbie Ure y Kochorashvili, sería inviable para los nervionenses, que estarían pendientes de que

Con contrato hasta 2030, el espigado delantero de 193 centímetros e internacional con Serbia podría considerar una salida para disponer de minutos siempre y cuando le seduzca el destino, resultando atractiva la vía de LaLiga.

Formado en el Beograd, empezó a destacar en su país en el TSC, lo que provocó que en el verano de 2023, el Red Bull Salzburgo pagara siete millones por su traspaso.