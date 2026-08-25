José Ignacio Navarro y los nombres propios: de Agoumé a Vargas

El director deportivo sevillista ha repasado la situación de algunos futbolistas de la plantilla de cara al final de mercado y era cuestionado por el suizo y el francés: "Son situaciones diferentes"

Además de hablar de forma genérica del mercado de fichajes para el Sevilla FC que entra en su recta final, José Ignacio Navarro, director deportivo del club sevillista, ha repasado algunos nombres propios con la ventana de llegadas y salidas. Especialmente interés generaban jugadores como Rubén Vargas y Lucien Agoumé. "Son situaciones diferentes", ha afirmado este martes durante la presentación de Robbi Ure y Giorgi Kochorashvili.

El director deportivo ha ahondado en este asunto. "Con Vargas sí es verdad que estamos en conversaciones con un club", ha asegurado sin nombrar al Olympiacos, que es el equipo que pretende al suizo. "Con Lucien a día de hoy se han dado diferentes situaciones, pero no estamos tan cerca", ha señalado acerca de Agoumé.

José Ignacio y las situaciones de Agoumé y Vargas

En otra respuesta, Navarro ha detallado algunas cuestiones con Agoumé. "El año pasado fue capitán de la selección francesa sub-21. Mientras esté el mercado abierto, se pueden producir entradas y salidas. Ha pasado por grandes clubes a lo largo de su trayectoria y mientras está el mercado abierto se pueden producir tanto entradas como salidas y puede ser un nombre. Es una situación diferente a la de Vargas."

También ha explicado el director deportivo cómo está el asunto con Vargas. "En el fútbol hasta que no se materialicen las cosas no hay el cien por cien y no está al cien por cien", ha dicho el director deportivo sobre su salida. "S está valorando entre todos una situación y no queremos asumir esos riesgos. Nos pasa a nosotros, es una de las cosas de tener mercado abierto mientras se vayan disputando partidos y se está valorando", ha agregado respecto a que el futbolista se esté entrenando estos días al margen del grupo en la Ciudad Deportiva.