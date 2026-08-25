Robbi Ure, el aprendizaje del español y sus primeras sensaciones en el Sevilla: "Han sido dos semanas increíbles"

El delantero, que ya ha participado en los dos primeros partidos del Sevilla, ha señalado que se va "a aclimatar enseguida al tiempo que ha reconocido que el "nivel es más alto" en lo futbolístico de donde venía

Robbi Ure, quien ha jugado en los dos primeros partidos con el Sevilla FC, ha echado la mirada atrás para relatar cómo han sido estos primeros días como sevilllista y las sensaciones que está teniendo. "Las primeras dos semanas han sido increíbles, hemos empezado muy bien en los dos primeros partidos, que es lo más importante. Aún me estoy adaptando a mis nuevos compañeros y a mis nuevos entrenadores. Estoy muy emocionado y preparándome para lo que venga", ha indicado el jugador.

El escocés ha sido presentado este martes junto al georgiano Giorgi Kochorashvili y acompañado de José Ignacio Navarro, ha desvelado que uno de sus primeros propósitos tiene que ver con el aprendizaje que viene realizando del español para poder comunicarse mejor. "He estado aprendiendo español desde hace tres o cuatro meses. La verdad que quería mejorarlo y aprender", ha dicho el delantero del Sevilla que ha seguido: "Es bueno para mí para conectar con mis compañeros y el entrenador para que me puedan ayudar. Estoy seguro de que aprenderé rápido".

Robbi Ure, su adaptación y la diferencia de nivel del fútbol en Suecia a España

Ure, además, ha reconocido que se está adaptando a todo y no sólo lo futbolístico: "Aprendo cada día, acostumbrándome al entorno, al clima, que hace mucho calor comparado de donde vengo. Estoy preparado para jugar cada vez más minutos y aclimatarme a todo lo que es nuevo. Estoy contento por ahora y aunque los partidos han sido duros me voy a aclimatar enseguida y voy a darlo todo".

También se le ha planteado a Robbi Ure si nota la diferencia entre la competición en Suecia, de donde venía, a lo que se encuentra en España. "El nivel es más alto. Necesito ser yo mismo y seguir trabajando día a día. Jugar en esta Liga es importante. Quiero ayudar al equipo, entrenar y dar lo mejor de mí en el terreno de juego", ha respondido el jugador que ha firmado con el Sevilla cinco temporadas.

El recuerdo de su primer partido con la camiseta del Sevilla FC

El delantero vivió sus primeros minutos con la camiseta del Sevilla FC en la primera jornada en el choque contra el Rayo Vallecano celebrado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y que acabó con triunfo para los nervionenses por 2-1: "El partido contra el Rayo fue increíble, ver cómo la afición nos apoya y fue una primera experiencia increíble. Es todo lo que esperaba y más de la afición del Sevilla. Por la ciudad también me han dado la bienvenida". Robbi Ure fue objeto del penalti transformado en el tiempo de descuento por Peque y que supuso la victoria final.

También ha desvelado Robbi Ure cómo es su relación con Luis García Plaza y alguna de las charlas que ha mantenido con él. "El entrenador me dice exactamente lo que necesita de mí", ha explicado el futbolista que ha continuado: "He visto mucho de la ciudad, estuve aquí ya hace cuatro años y es una ciudad maravillosa. El clima es fantástico y todo el mundo es encantador".