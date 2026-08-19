Robbie Ure y el Sevilla sacan una máxima rentabilidad a los primeros 45 minutos del delantero escocés en LaLiga: "No se puede ignorar"

El delantero de 22 años debutó provocando el penalti que Peque convirtió en el definitivo 2-1 ante el Rayo Vallecano, lo celebró con la euforia propia de un canterano sevillista, ha desatado un debate nacional y ha hecho que una de las primeras palabras del nuevo seleccionador de Escocia sean piropos para él

La historia se encargará de hacer balance, evaluar y clasificar la etapa de Robbie Ure como futbolista del Sevilla FC; pero los primeros 45 minutos del delantero escocés como nervionense no han podido ser más rentables. El nuevo '9' blanquirrojo se estrenó el pasado sábado saliendo en la segunda parte del choque ante el Rayo Vallecano, que su equipo venció gracias a un penalti que él mismo había provocado en el tiempo añadido. Dos días después, el lunes, Sebastien Pocognoli fue anunciado como nuevo seleccionador de Escocia y en su primera entrevista ha abierto las puertas de par en par a la reclamada convocatoria del ariete nervionense.

Pocognoli llega a Escocia entre piropos para Robbie Ure

Días atrás, el histórico delanteros escocés Kris Boyd auguró que el fichaje por el Sevilla FC -a cambio de 6,5 millones de euros- y su salto a LaLiga española harían imposible no fijarse en su calidad y en su interesante proyección: "No creo que jugadores como Robbie Ure puedan ser ignorados por más tiempo, simplemente no se puede hacer". En una entrevista concedida a The Herald, Pocognoli ha sido preguntado directamente por ello y ha admitido que el joven de 22 años es uno de los nombres que tiene apuntados en su libreta para un relevo generacional que, eso sí, intentará realizar de manera progresiva.

"Creo que hay algunos nombres prometedores como éste (Ure) que irán apareciendo", ha adelantado el nuevo seleccionador de Escocia en relación a su primera lista, para el debut del 26 de septiembre ante Eslovenia en la UEFA Nations League. "Dependerá de quién progrese en sus clubes y qué logren pero, sin duda, será algo muy positivo para el fútbol escocés. Hay muchos nombres a los que seguir. Hay que incorporar nuevos jugadores, darles una oportunidad, ponerlos a prueba... pero también tienes que encontrar el equilibrio adecuado para tener éxito en el desarrollo de estos jugadores jóvenes".

"Quiero mantener la sólida base que se ha construido en el pasado. Cuando piensas en Escocia, piensas en jugadores apasionados que luchan juntos, defienden juntos y quieren ayudar a sus compañeros. Ese ha sido el ADN del equipo durante los últimos años. Quiero defender arriba, ser agresivo en ataque y practicar un fútbol atractivo. Eso es lo que también hice en el pasado en el Mónaco y el Union St. Gilloise", ha precisado.

"Me han pedido que continúe el trabajo iniciado por Steve Clarke y su cuerpo técnico. Ellos volvieron a poner a Escocia en el mapa, y mi trabajo es seguir por ese camino y prepararme para el futuro", ha añadido Pocognoli en su primera entrevista como técnico del conjunto británico sobre Robbie Ure, que ha sido internacional en todas las categorías inferiores y aún no se ha estrenado con la absoluta de Escocia, a pesar de que estaba en todas las quinielas para ir citado al Mundial 2026 después de firmar 20 goles y 3 asistencias en 20 partidos con el IK Sirius Fotboll sueco.