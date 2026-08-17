Fernando Alonso: “En mi casa, una gran parte del sueldo de los dos lo gastaba yo en el karting”

“Yo no elegí ser piloto, fue mi padre, lo admito”, reconoce el piloto asturiano, quien explica que su padre hizo un kart para su hermana mayor y el que acabó corriendo con él fue el pequeño

Aunque ha pasado más de una década desde la última vez que se vio a Fernando Alonso ganar una carrera y este año se cumplirán las dos décadas de su último Mundial en la Fórmula 1, el piloto ovetense es uno de los grandes de la historia de la categoría reina de automovilismo.

Hasta que llegaron Vettel y Verstappen, que también surgieron muy jóvenes, fue acaparando récords de precocidad en victorias, títulos mundiales, etc. De igual forma que ahora lo está haciendo con otros récords tras seguir al máximo nivel más de 25 años después de su salto a la F1.

El debate sobre su continuidad el próximo año está en el aire, pero hay una confianza plena en que renovará con Aston Martin e intentará, junto a Adrian Newey, luchar por sumar algún triunfo más en el Mundial. Hay quien habla de que estaría pidiendo para renovar dos años de prolongación en su contrato y una subida de sueldo.

A lo largo de su carrera ha hablado en muchas ocasiones de sus orígenes. Famosa es la imagen en la que se ve de pequeño con un mono y un casco. Fue campeón de todo en karts y superó etapas de formación a una edad vertiginosa hasta hacerse un hueco en la F1.

Alonso aún no entiende por qué es tan competitivo

Lo hizo gracias a una mentalidad que, según desvela en el documental de DAZN, no tiene nadie tiene en su familia. "Todavía recuerdan cuando estábamos jugando a juegos en casa como las cartas y yo era muy competitivo y me molestaba mucho con ellos. Tal vez no podía hablar con ellos durante un día completo si no ganaba todas estas cosas. Y nunca entendieron por qué yo era así porque nadie en la familia tenía este enfoque. Así que sí, todavía es algo desconocido en este momento", revelaba Fernando Alonso.

"No sé cómo yo puedo ser tan competitivo en todo lo que hago", reconoce el ovetense, que aún no se explica de donde le viene. "He hablado muchas veces con ellos, con mis padres y con mi familia en general. Porque no son, en absoluto, competitivos", refleja.

Esa competitividad le ha ayudado a crecer como deportista, pero fue diferente la forma como llegó a ser piloto. Mucho se ha hablado de que su padre le construyó un kart y una pista para poder competir. Pero, en realidad, según desvelaría años después en una entrevista con Bild, no fue para él para el que dio ese paso. “Mi padre fabricó un kart para mi hermana, pero el que me subí fui yo”, señala sobre el coche que le fabricó José Luis Alonso a su hermana Lorena, que era seis años mayor que él.

Su padre eligió que sería piloto cuando vio sus dotes

A su hermana no le hizo mucha gracia el regalo, pero sí a un joven Fernando que se puso al volante y muy pronto le demostró sus cualidades a su padre, gran aficionado al karting. “Yo no elegí ser piloto, fue mi padre, lo admito”, indica la hoy estrella de Aston Martin, quien reconoció que cuando su padre vio lo que era capaz de hacer a esas edad, tuvo que admitir que era "bueno”.

A partir de ahí todo es historia. Su familia se sacrificó y él llegó a cumplir su sueño. “En mi casa una gran parte del sueldo de los dos lo gastaba yo en el karting”, afirma en El Español, donde ponía un ejemplo de las limitaciones con las que tenía que competir ante otros chicos que tenían más recursos que él.

Las limitaciones de Alonso para crecer

"Desde pequeño he tenido solamente un kart cuando empecé a conducir. Cuando llovía, todos los niños corrían con los neumáticos de lluvia y yo con los de seco, porque no teníamos el dinero para comprarlos”, reconoce. Tal vez de ahí le venga su experiencia sobre mojado, donde históricamente ha sido el mejor. “Ha sido un poco la historia de mi vida, el tener unas armas un poco inferiores al resto, y adaptarme a lo que podía”, añade.

Pese a la imagen que se tiene de él, Fernando Alonso ha reconocido en más de una ocasión que “su familia es la base de su vida” y que, en cuanto podía, "volvía a casa en España, pasaba una semana con mi familia, y me reseteaba".

Una vida familiar que piensa tener cuando se retire de la vorágine de las carreras. "Te dabas cuenta que vivías en una burbuja las dos semanas anteriores, y volvías a lo básico, al supermercado, con los amigos, jugar a las cartas... Es la vida que viviré los próximos cuarenta o cincuenta años de mi vida, la vida que quiero vivir en los próximos años", asume un Fernando Alonso que, ahora que ha sido padre, se planteará otras muchas cosas.