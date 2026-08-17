Rafa Jódar - Alejandro Tabilo: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en el Master 1.000 de Cincinnati

Rafa Jódar y Alejandro Tabilo se juegan este lunes el pase a los octavos de final del Master 1.000 de Cincinnati

Tras vivir una remontada espectacular ante Shapovalov en su estreno en Cincinnati, Rafa Jódar disputará una repetición de la semifinal disputada hace dos semanas en Washington y se enfrentará al chileno Alejandro Tabilo.

Entonces tuvo que remontar un set en contra ante el Suramericano, un hueso muy duro para las alturas de torneo que se lleva jugado y en el que el español aún se está asentando. La falta de adaptación casi le cuesta la derrota ante Shapovalov, de la misma forma que ha ocurrido con Ben Shelton, que ha cedido en primera ronda en Cincinnati después de ganar el Master 1.000 de Canadá.

Jódar lleva tres semanas sin parar de jugar y, pese a sus 19 años, arrastra un cansancio físico y mental que en alguna ocasión aparecerá en pista. Ése puede ser el máximo peligro al que se enfrente el madrileño en este torneo.

"Debo jugar mi mejor tenis si quiero ganar partidos en estos torneos. Todo cambia de un día para otro y considero que lo que mejor hice -ante Shapovalov- fue la gestión de las emociones en momentos importantes, especialmente en el tercer set", afirmaba tras un encuentro en el que levantó un 5-1 en contra en esa tercera manga.

Ese sonado triunfo le ha garantizado su presencia en la pista central de Cincinnati y la consideración de estrella, ya que es uno de los tenistas que más aficionados arrastra en esta gira norteamericana. Jódar, que empezó su subida hace un año al ganar su primer Challenger, aspira en este torneo a meterse en un Top-10 con el que no podía soñar no hace muchas semanas.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Alejandro Tabilo?

El partido entre Rafa Jódar y Alejandro Tabilo correspondiente a la tercera ronda del Master 1.000 de Cincinnati 2026 tendrá lugar este lunes 17 de agosto.

El encuentro se disputa en el último turno de la sesión diurna de la pista central y está programado para que se juegue tras el French - Rybakina, que empieza no antes de las 12:30 horas en Cincinnati, las 18:30 horas en España, por lo que el partido entre Jódar y Tabilo sería en torno a las 20:30 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Cincinnati 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del Master 1.000 de Cincinnati y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus canales. También se puede ver en Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del Master 1.000 estadounidense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.