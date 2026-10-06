Carlos Alcaraz, tras ganar su último título: "Estoy muy motivado para lo que viene"

El murciano continúa recuperando sensaciones y, pese a revalidar la corona en Tokio, confirmó que no se encuentra al cien por cien físicamente

El martes 6 de octubre de 2026 será recordado para siempre ya en el mundo del tenis. Djokovic y Carlos Alcaraz se han proclamado campeones casi al unísono, Sinner ha anunciado su adiós y Zverev ha conocido de primera mano que va a poder convertirse en número uno del mundo por primera vez en su carrera ante la retirada del italiano.

La jornada de hoy ha estado llena de primicias tenísticas. Primero era el tenista transalpino quien anunciaba en redes sociales que no volvería a jugar hasta que la rodilla le permitiera rendir al cien por cien, por lo que en principio ya no reaparecerá hasta 2027.

Esta noticia le daba matemáticamente a Alexander Zverev la plaza del número uno del mundo del ranking ATP, ya que Sinner no iba a poder defender todos los puntos que tenía que mantener en esta recta final de temporada para impedírselo. Y tras conquistar sus dos primeros Grand Slam de su carrera este mismo curso, el germano va a verse en la cúspide por primera vez en su trayectoria. Otro sueño conquistado más.

Y mientras esto ocurría fuera de las pistas, Carlos Alcaraz conquistaba Tokio y Djokovic Pekín. Primero fue el español, quien revalidó su título en tierras japonesas con una victoria por 7-6 (4) y 6-4 contra el checo Jiri Lehecka (n.19).

Un título que significa mucho para él tras haber superado una lesión en su muñeca derecha que le ha mantenido en el dique seco casi cinco meses: "Tengo muchísimas ganas, estoy muy motivado para lo que viene. Shanghái, París, las Finals, la Copa Davis... son torneos que me gustaría ganar algún día. Este año vengo con ganas, vengo preparado y vamos a ver, porque son torneos muy importantes".

Con su victoria de este martes, el murciano consiguió su primer título individual en ocho meses, tras su vuelta a la competición en septiembre, después de cuatro lesionado. A pesar de su actuación dominante frente al checo, Alcaraz ha insistido durante el torneo en que todavía está lejos de su mejor tenis, y que aún le cuesta alcanzar la consistencia de antes de su lesión.

"Yo creo que el hecho de volver a competir, de seguir jugando partidos, seguir jugando torneos, al final llegará un punto en el que me va me va a ayudar mucho", confía el tenista de El Palmar.

En su duelo contra Lehecka, el español firmó algunos de sus mejores puntos de la competición, y dijo que el hecho de que el saque funcionara le dio mucha confianza durante el partido: "Tácticamente yo creo que he jugado muy bien, sólido cuando tenía que serlo, agresivo cuando tenía que serlo y sobre todo en momentos importantes he dado muy buen nivel, que eso es al final lo importante". Tras su victoria en Tokio, Alcaraz pone ahora rumbo a China, donde aspira a hacerse con el Masters de Shanghái por primera vez en su carrera.

Djokovic, campeón sin sudar

Y una hora después de que el murciano alzara dicho título, Djokovic se hacía con la corona del Abierto de China en Pekín. El serbio conquistaba su séptimo título pekinés y el número 102 de su carrera tras la retirada del australiano Alex de Miñaur (n.9), con el marcador en 7-6 (3) y después de que este ganara el primer juego del segundo set.

De esta forma, Djokovic ha estrenado por fin su palmarés de 2026 y se queda a un título de los 103 de Roger Federer y prolongó a veintiuna temporadas consecutivas su récord de años con al menos un trofeo, además de asegurar el ascenso al octavo puesto del ranking mundial y adelantar a De Miñaur, de origen hispano-uruguayo, en la carrera hacia las Finales ATP de Turín.