Carlos Alcaraz sigue callando bocas en Tokio con su primera final después de la lesión

El murciano se ha impuesto a su compatriota Jaume Munar y tratará de defender ahora su corona de Tokio de 2025 tras un encuentro que ha durado dos horas y media

Algunos expertos vaticinaban el adiós de Carlos Alcaraz tras la lesión de muñeca que sufrió en el Conde de Godó esta temporada asegurando que ya no volvería a ser el de antes y que incluso tendría que cambiar su manera de jugar.

Cuando llegó la hora de su reaparición en el US Open, fueron otros tantos los que se echaron las manos a la cabeza subrayando que había vuelto demasiado pronto, en un certamen demasiado exigente y que podría dejarle secuelas serias.

Pues bien, el resultado les ha quitado la razón a todos ellos, porque el murciano se ha proclamado campeón de su segunda Laver Cup, junto al resto de primeras espadas europeos, y ya está en su primera final individual tras la lesión.

El número tres del mundo se ha impuesto este lunes con algunas dificultades a su compatriota Jaume Munar (n.49) por 5-7, 6-3 y 6-1, logrando el pase a la final del torneo de tenis de Tokio y colocándose un paso más cerca de revalidar su título de campeón en 2025.

El murciano logró reponerse tras una manga en contra y acabó dominando el encuentro, que duró dos horas y media, en la pista dura del Ariake Coliseum de la capital japonesa.

Mañana le tocará medirse al ganador de la otra semifinal que disputarán el checo Jiri Lehecka y el monegasco Valentin Vacherot.

Así fue el partido entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar

Munar comenzó sirviendo y logró hacerse con el primer juego sin muchas dificultades, con un Alcaraz que no acababa de entrar en calor. Cuando le tocó el turno para servir, sin embargo, el murciano dio pocas opciones a su oponente y consiguió igualar el marcador.

En el tercer juego de la primera manga hubo algunos puntos largos que dieron ocasión a los tenistas para exhibirse. Pero a Alcaraz se le fueron varias bolas fuera de las líneas y dejó que el balear mantuviera su ventaja.

Sirviendo en el cuarto juego, el tenista de El Palmar firmó algunos puntos inspirados, despertando admiración de los espectadores. Aunque seguía sin estar del todo fino, el murciano se hizo con el punto y logró, de nuevo, igualar la manga.

Munar lo dio todo en el servicio y consiguió adjudicarse el quinto juego de la manga. A Alcaraz todavía se le iban muchas bolas fuera de líneas y casi dejó que Munar ampliara su ventaja en el sexto juego. Pero apoyándose en la fuerza de sus servicios el murciano recuperó la paridad.

En el séptimo juego, el tenista de El Palmar parecía más centrado. Se le notaba más preciso y creativo, combinando dejadas y cruces potentes, haciendo correr al balear por toda la pista. Munar no consiguió frenar los avances de Alcaraz, que logró finalmente el quiebre y se puso 4-3.

En las gradas se escuchaban cantos en inglés de "Vamos, Carlos, vamos", y una aficionada aprovechaba los silencios para exclamar, en español, "Vamos, Carlitos", como lleva haciendo desde el comienzo del torneo.

El murciano amplió su ventaja en el octavo juego, y en el noveno amenazó con volver a romper el servicio de Munar y hacerse con la manga. El balear, sin embargo, siguió dándolo todo y recortó la distancia.

Cuando las cosas parecían inclinarse a favor del tenista de El Palmar, Munar firmó un impecable décimo juego, rompiendo el servicio de Alcaraz, que cerró en blanco el 5-5.

El balear cogió carrerilla y, aprovechando algunos errores de su oponente, se puso por delante en el undécimo, de nuevo en blanco para el murciano.

En el juego doce de la primera manga todo parecía salirle mal a Alcaraz. Las dejadas se le iban a la red, los cruces se le escapaban por el lateral... Los últimos cuatro servicios se le atragantaron y el número tres del mundo otra vez cerró en blanco, dándole el juego, y la manga, a su oponente.

En el arranque de la segunda manga el murciano pareció despertar del letargo, ganando con autoridad varios puntos que hicieron estallar de júbilo a los aficionados en la grada.

El segundo set fue otra historia

Con un tenis inspirado, agresivo y sin tregua, Alcaraz consiguió romper el servicio de Munar y estrenar el "set" por delante. Ambos tenistas entraron en forma en el segundo juego, y Munar, más preciso y menos ambicioso, logró su primer quiebre de la manga para poner el marcador en 1-1.

Alcaraz siguió jugando agresivo y de nuevo rompió el servicio de Munar para firmar el 2-1. El balear resistía. Haciendo alarde de una solidez y una precisión envidiables, el tenista de Santanyí alcanzó a devolver algunas dejadas imposibles en el cuarto juego, manteniendo indefinidamente el marcador en 40 iguales hasta que, finalmente, Alcaraz se impuso y logró el 3-1.

De nuevo sirviendo, y con bolas nuevas en la pista, Munar echó mano de la fuerza de su saque en el quinto juego de la segunda manga para reducir la distancia y firmar el 3-2. En el sexto juego, Alcaraz seguía fallando puntos clave, aunque fue finalmente una bola a la red de Munar la que le acabó dando el 4-2 al tenista de El Palmar.

El balear seguía jugando un tenis sólido y, en ocasiones, brillante, y consiguió, con algo de sufrimiento, recortar de nuevo la distancia en el séptimo juego de la manga. Pero en el octavo, Alcaraz firmó una actuación dominante y pronto consiguió ponerse 5-3.

Sin mucha dificultad, el murciano arrolló a un Munar algo menos preciso en el noveno juego para llevarse la segunda manga.

En el tercer set no hubo resistencia. Alcaraz empezó sirviendo en el primer juego y logró ponerse por delante, para el deleite de la grada. Munar no estaba dispuesto a dejarse vencer tan fácilmente, y luchó con uñas y dientes en un 'deuce' muy reñido en el segundo juego que finalmente se llevó el murciano.

Después, Alcaraz se impuso con autoridad en el resto de juegos y consiguió ponerse 5-1 ante un Munar ya sin fuerzas para resistir. Cuando le tocó servir, el tenista de El Palmar no dio tregua, cerrando su victoria en el séptimo juego de la manga.