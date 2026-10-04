La corona de Carlos Alcaraz en Tokio, amenazada por otro tenista español: "Jugaré agresivo contra él"

El murciano se medirá a su compatriota Jaume Munar en las semifinales de Tokio y ya le ha mandado un mensaje para que se vaya preparando

España ya tiene asegurada una plaza en la final de Tokio gracias al papel que han desempañado hasta la fecha tanto Jaume Munar como Carlos Alcaraz y que les ha hecho ganarse un billete para verse las caras en las semifinales de un certamen en la que el murciano defiende corona.

El primero de ellos (número 64 del ranking ATP) venció este domingo al francés Kyrian Jacquet (número 86) por 6-4 y 6-2, en un partido que ganó sin grandes dificultades y que le asegura el pase a las semifinales del torneo de tenis de Tokio, donde podría enfrentarse con Carlos Alcaraz (número 3).El tenista balear sentenció el encuentro en una hora y 40 minutos, en una mañana nublada pero agradable en la pista dura del Ariake Coliseum de la capital japonesa.Aunque el juego comenzó igualado, con grandes puntos de ambos tenistas, a Jacquet comenzaron pronto a faltarle las fuerzas y encadenó fallo tras fallo.

Tras su victoria, Munar lanzó varias bolas a los aficionados japoneses, que las recogieron con gusto. "Son fantásticos", dijo el isleño en una entrevista con los organizadores desde la pista sobre el público japonés.Munar explicó que lleva varias semanas viendo a Jacquet jugar a un gran nivel, por lo que este domingo trató de ser agresivo en el saque y dar lo mejor de sí. En semifinales, el español se enfrentará a Carlos Alcaraz, quien ha logrado su billete ante el canadiense Denis Shapovalov (n.46), que no pudo completar el partido por lesión y se retiró cuando el murciano vencía 7-6 y 2-1 en el marcador.

Carlos Alcaraz avisa a Jaume Munar

Carlos Alcaraz (n.3) dijo este domingo que espera que su partido de semifinales de mañana contra Jaume Munar (n.64) en el torneo de Tokio será "difícil", y aseguró que intentará jugar agresivo y no dejar que el balear lo lleve a su terreno.

"Jaume es muy sólido de base. Creo que sabe su estilo y tratará de llevar el partido a su terreno. Yo intentaré jugar agresivo, pero sólido al mismo tiempo", explicó el murciano en una rueda de prensa tras su victoria en cuartos ante el canadiense Denis Shapovalov (n.46).

Alcaraz anticipó que las condiciones "más lentas" de la pista jugarán en favor de Munar, pero dejó claro que está preparado y que le alegra que su partido de semifinales sea contra él.

El tenista de El Palmar venció este domingo a Shapovalov, que tuvo que renunciar por molestias en la cadera en el tercer juego de la segunda manga. Antes de la lesión, Alcaraz ganaba por 7-6 (3) y 2-1 al canadiense.

"Ir así a las semifinales no es lo que quería, pero a veces las cosas son así. Hay que aceptarlo y seguir para adelante", explicó el murciano, que deseó a Shapovalov una pronta recuperación.

Sobre su estado físico, Alcaraz dijo que se siente "genial", y que está listo para jugar tres horas si es necesario, aunque matizó que siempre es mejor jugar partido cortos ya que nunca se sabe lo que depara la próxima fase.