Sigue en directo con Estadio Deportivo el Barcelona - Villarreal, con las alineaciones oficiales, los goles, las jugadas polémicas, los cambios y la crónica del encuentro. Además, estamos en directo desde dos horas antes del encuentro para informarte de todo

¡Arrancamos con la previa y os contamos todo lo que suceda sobre el césped, minuto a minuto!

¡Muy buenas! Bienvenidos al partido entre el Barcelona y el Villarreal, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. El conjunto azulgrana recibe en el Spotify Camp Nou a un Villarreal que buscará dar la sorpresa y llevarse tres puntos de mucho valor. El equipo de Hansi Flick quiere hacer valer el factor campo y seguir marcando el ritmo en la lucha por el liderato.

La retaguardia vuelve a ser uno de los grandes quebraderos de cabeza para Hansi Flick. Cubarsí, que no llega en plenitud, y la ausencia de Christensen, obligan al técnico alemán a buscar alternativas para completar el eje de la defensa. Entre las posibilidades que maneja está retrasar la posición de Frenkie de Jong para formar pareja con Gerard Martín. También podría apostar por Koundé desde el inicio en el lateral derecho o dar una nueva oportunidad a Fariñas, lo que permitiría desplazar a Eric García al centro de la zaga.

Hoy uno de los delanteros que apunta al once en el Villarreal es Mikautadze . El delantero georgiano no ocultaba su amor por el que hoy será su rival: "El Barça, es el club de mi corazón, los miro jugar desde que era pequeño. Todavía veo sus partidos ahora"

"Creo que el estilo de míster y el nuestro es muy marcado. Nos gusta morder arriba y presionar arriba. Va a ser un partido muy igualado, muy bonito. Los dos equipos tenemos un estilo de juego bonito para el espectador".

"Me ha costado un poco adaptarme de nuevo al Villarreal. Después de dos años en Barcelona, me ha costado. Yo lo sabía e intenté trabajar y adaptarme a mi sitio, que es donde quiero estar. Espero sacar mi mejor versión y volver al nivel que venía mostrando".

"Creo que el grupo necesitaba irse con victoria al parón porque veníamos de dos partidos donde no nos fue como deseábamos. Hay plantilla de sobra para disfrutar este año y tenemos hoy una oportunidad bonita"

"Siempre buscamos un estado de paz y consecución de objetivos para dar tranquilidad. Intento mantener ese equilibrio cuando las cosas van bien y cuando no lo van. Es la idea para poder ayudar a los jugadores".

"Creo que ha habido situaciones en partidos que son muy claras para poder desmarcarte de un empate o una derrota y no se han producido. Hay que aceptarlo. Insistir y esperar que el acierto prevalezca y podamos conseguir más puntos".

"Cuando llegué al Rayo los números no fueron buenos y nos salvamos porque la puntuación fue baja. Creo que aquí hay números y sensaciones similares a lo que tenía el año pasado y la búsqueda de la mejora contínua está ahí".

"Jugar aquí, ser entrenador... no es un marrón, es una oportunidad de demostrar que estamos a la altura del campeón".

"Estamos bien. Después de una victoria el entusiasmo es mejor. Hemos tenido dos o tres días para trabajar juntos, no es excusa, venimos con ilusión de sacar algo positivo hoy".

"Hoy en las transiciones creo que podemos tener buenas oportunidades y Adeyemi es rápido. Gordon viene de jugar dos partidos con la selección y Adeyemi ha estado entrenando bien. Es buen momento para él" ﻿

"Creo que Iñigo hará una gran carrera. Me gusta el fútbol que propone. La confianza que desprende".

¡¡Ya están los protagonistas sobre el césped!! ¡Todo preparado para que eche a rodar el balón!

Joan García tiene que recurrir al balón largo buscando a Oluwaseyi, aunque la jugada queda invalidada por fuera de juego del delantero del Villarreal.

Error de Fermín, asi ha sido el gol del Villarreal por un pase directo del jugador del Barcelona a Buchanan

Sale a la contra el equipo amarillo, carrera de Oluwaseyi por la izquierda y latigazo brutal arriba al palo corto para batir a Joan García.

Y ahora se quedaba solo Mikautadze, que fallón tras regatear a Joan García, pero no valía la jugada. Era fuera de juego.

Saca el codo Gueye para cubrir ante Fermín y la falta, junto al córner, es clara. Amarilla para Gueye

Lamine Yamal se encuentra en inferioridad ante la presión de dos rivales, pierde la posesión y termina derribando a Oluwaseyi. El colegiado señala falta.

Otro error de Fermín en el control. No puede salir rápido el Villarreal porque va Frenkie a achicar a tiempo.

¡Aprieta ahora el Barça! Fermín pone un centro al área que Pau Navarro consigue despejar a saque de esquina. Se viene arriba el Camp Nou, que empieza a rugir ante el empuje de los de Flick. ¡Despiertan los azulgranas!

¡¡RECLAMA PENALTI LAMINE YAMAL!! cuando intenta continuar la jugada, acaba cayendo tras un contacto con Oluwaseyi. El contacto parece insuficiente y, por ahora, no hay indicios de que el VAR vaya a intervenir. Sigue el juego.

¡¡¡SE LE ESCAPA EL GOL AL BARÇA!!! engaña a Gulácsi, cruza el lanzamiento hacia el lado contrario del guardameta, pero su disparo se estrella en el poste y acaba marchándose fuera. ¡Qué ocasión desperdiciada por los azulgranas!

¡¡LAMINE FUERAAAAAA!! Encara, sale hacia dentro y su disparo con el interior buscando el palo largo se va sin encontrar portería.

Toca y mueve bien el Villarreal hasta que fuerza la falta de Bernal sobre Mikautadze.

El Barcelona no está presionando bien y el Villarreal ha salido con mucha solvencia

Pide el Barça la segunda para Moleiro. Cometió falta y cuando ya había pitado el colegiado, desplazó el balón buscando porteria ﻿

¡¡¡LAMINE VUELVE A ROZAR EL GOL!!! Fermín filtra un gran balón al espacio para el extremo azulgrana, que encara a Renato Veiga, busca el hueco para el disparo, pero el defensor aguanta bien y consigue tapar su lanzamiento al primer palo. ¡Nuevo saque de esquina para el Barça, que sigue insistiendo!

¡¡NO LLEGÓ RAPHINHAAAAAAAAA!! Se va Lamine por banda ante Romero, la pone con el exterior pero llega Pau Navarro tirándose al suelo para tocar lo justo y evitar el remate claro de Raphinha.

Cae Moleiro en el forcejeo con Pedri pero el colegiado dice que es mano. Balón para el Barça.

¡¡¡GULÁCSI!!! Lamine, ahora desde el costado contrario, encuentra espacio para probar fortuna con un disparo al primer palo, pero el guardameta del Villarreal está atento y consigue parar el lanzamiento sin demasiados problemas.

¡¡¡LA HA TENIDO GERARD MARTÍN!!! El central se eleva dentro del área pequeña para conectar un potente cabezazo, pero su remate se marcha por encima del larguero.

Lamine Yamal se cuela hasta la cocina después de dejar atrás a dos rivales y prueba fortuna, pero Gulácsi consigue despejar el disparo. El rechace le cae a Eric García, que vuelve a intentarlo, aunque entre el guardameta y un defensor amarillo logran bloquear su remate. ¡Se salva el Villarreal!

El Spotify Camp Nou será el escenario de un duelo entre dos equipos con aspiraciones ambiciosas y que buscarán sumar tres puntos fundamentales. Los de Hansi Flick intentarán imponer su ritmo y hacer valer el factor campo, mientras que el Villarreal tratará de aprovechar sus armas para dar la sorpresa a domicilio. El encuentro está programado para este domingo 22 de noviembre a las 14:00 horas. Aquí podrás seguir el Barcelona - Villarreal en directo, con el minuto a minuto, las ocasiones más destacadas, los goles, las posibles polémicas y todo lo que suceda durante el partido.

La previa llega marcada por la diferencia de objetivos, pero también por un precedente que invita a los castellonenses a creer en sus posibilidades. El Barcelona parte como favorito, aunque el Villarreal ya ha demostrado en anteriores temporadas que sabe competir en el feudo azulgrana. De hecho, ha ganado tres de sus cinco últimas visitas ligueras al Camp Nou.

Los de Flick llegan después de imponerse al Atlético de Madrid (1-2) en el Metropolitano y acumulan 33 puntos, con un balance de once victorias y una derrota. El triunfo del Real Madrid ante el Celta (2-1) obliga a los azulgranas a responder para recuperar su ventaja de tres puntos al frente de la clasificación. En el otro lado estará un Villarreal que ocupa la novena posición con 15 puntos y que viene de derrotar al Getafe (2-0). El equipo castellonense buscará dar un golpe sobre la mesa ante el líder y acercarse a los puestos europeos.

El encuentro estará dirigido por Alejandro Hernández Hernández, con Guillermo Cuadra en el VAR.

Un partido exigente para ambos entrenadores

Hansi Flick afronta el choque con algunas ausencias importantes, especialmente en defensa. Andreas Christensen, Rodri, Roony Bardghji y Xavi Espart figuran entre las bajas, mientras que Pau Cubarsí arrastra molestias. La recuperación de Jules Koundé y Dani Olmo supone, en cambio, un alivio para el técnico alemán. El Villarreal también tiene problemas físicos en su plantilla. Gerard Moreno, Juan Foyth, Ilias Akhomach y Alassane Diatta aparecen entre los futbolistas con problemas físicos, lo que puede condicionar los planes de Íñigo Pérez.

La gran amenaza azulgrana volverá a ser Lamine Yamal, que ya firmó un hat-trick en el último enfrentamiento liguero entre ambos equipos. Fermín López, con siete goles y cinco asistencias en el campeonato, también llega como uno de los futbolistas más determinantes del conjunto catalán. Por parte amarilla, la velocidad de sus hombres de ataque y la capacidad para aprovechar los espacios pueden convertirse en argumentos importantes para intentar sorprender al líder.