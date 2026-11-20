El técnico del Villarreal ha analizado cómo afrontar el partido ante el Barcelona, la recuperación de sus internacionales y qué hacer para dejar atrás la mala racha de cara a portería

El Villarreal visita este domingo al FC Barcelona con la intención de arañar puntos de la temporada del C﻿amp Nou, algo que solo ha conseguido el Real Madrid, para así poder seguir con su escalada en la tabla hasta los puestos europeos.

"De los internacionales creo que solamente faltaba Mouriño, pero todos han regresado en buenas condiciones y están disponibles. En cuanto a los jugadores que estaban lesionados, siguen en esa situación. Van mejorando y quizá alguno pueda reducir los plazos para volver a incorporarse, pero no recuperamos a ninguno de ellos respecto a la última jornada", ha comenzado explicando el técnico amarillo.

El nivel de este Barcelona

"Sabemos de sobra el nivel del Barça, que es el campeón, pero siempre que llegan este tipo de partidos soy de los que piensa, y creo que los jugadores también, que estamos ante una oportunidad. No es un obstáculo, sino una ocasión para mostrarnos, sacar nuestro nivel y prolongar esa ilusión de la que venimos hablando. Creo que es una buena oportunidad para nosotros".

"El Barça es una ocasión para mostrarnos, sacar nuestro nivel y prolongar esa ilusión de la que venimos hablando"

Jugar de tú a tú o esperar atrás

"Siempre hago la misma reflexión. Una cosa es la identidad del equipo o del entrenador y otra, la táctica que puedes utilizar para detener al Barça y lo que tienes que hacer para atacarlo. Ante equipos de este nivel, con semejante caudal ofensivo, pienso que el análisis más sencillo es que cuanto más lejos tengamos al Barcelona de nuestra portería, mejor. Sabemos que también son muy buenos en las transiciones. Son los mejores y, por tanto, hacen muchas cosas bien. No creo que ningún equipo pueda estar durante los 90 minutos cómodamente instalado en el área del Barça. Te va a tocar defender y hay que aceptarlo. Lo hemos trabajado, pero creo que la idea pasa por hacerles daño y eso exige ser capaces de jugar lejos de nuestra portería y estar altos".

Poco tiempo para trabajar con todos los jugadores

"Es evidente que no hemos podido trabajar con todos los jugadores. Hoy es el primer día que vamos a poder hacerlo. Ayer tocaba gestionar también los viajes, que son largos, ver cómo regresaban y volver a encontrarnos. Sinceramente, creo que cuando tienes pocos jugadores es fácil poner una excusa y decir que no puedes trabajar, pero considero que con seis, siete u ocho futbolistas puedes reproducir todo lo que va a suceder en sus posiciones, tanto en ataque como en defensa, ante el Barça. El nivel físico, técnico y táctico de ese trabajo siempre será más limitado y quizá algo más tedioso para el jugador, pero creo que la réplica de las situaciones del partido se puede conseguir. En eso hemos estado trabajando".

Cómo defender a Lamine Yamal

"Sobre si es el mejor o no, no lo sé. No me gusta mucho este tipo de debates, pero a la vista está de cualquiera que vea fútbol que es un jugador superlativo, diferencial. Yo lo que sí analizo, después de también unos cuantos partidos contra él, y dice muchas cosas muy buenas de él, al margen de lo que mediáticamente se hable, es que va adaptando y va añadiendo registros a su fútbol. No solo es capaz de regatear, habilita de muchas maneras, es capaz de coger otras posiciones que antes no tomaba, es capaz de tener diferentes acciones ofensivas para que no sea muy previsible. Eso, respecto al análisis como entrenador, veo que cada año va incorporando cosas. Entonces, habla bien de él, que no se queda en algo que le da éxito. No creo que tengamos que estar pendientes solo de él y creo que nuestros laterales izquierdos, sabiendo que es un jugador que te va a hacer daño, sabiendo que es un jugador que te va a atacar, lo que creo que hay que hacerle precisamente es atacarlo todavía más fuerte. Luego, el partido pasa por defender de manera excelente, en cualquier altura, ya sea, como hablamos antes, bloque bajo, bloque medio, presión alta, como lo queráis llamar. Pasa por tener una defensa excelente de todos sus jugadores y a nivel colectivo. Pero creo que si quieres ganar, el paso uno es defender, pero el paso dos es atacar todo lo que puedas a este equipo, porque si no, ya hemos visto, y lo habéis dicho antes, el caudal ofensivo que tienen es muy importante. No es que aceptemos, pero debes asumir que te van a atacar ellos".

Lastrados por la falta de acierto

"Ya llevamos unos meses juntos y creo que la mejor manera de saber dónde estamos es hablar con claridad. Veo dos aspectos que puede percibir cualquier aficionado. El primero es que generamos ocasiones de gol muy claras que no estamos materializando. Si las hubiésemos convertido, estaríamos en otra posición, pero eso es una hipótesis. El segundo es que, a día de hoy, cuando jugamos en La Cerámica no tenemos la regularidad, el contagio ni la efervescencia que pueden provocar que esas ocasiones mejoren, aumenten y sigamos disponiendo de ellas. Es una realidad que tenemos que transformar y cambiar. A partir de ahí, afrontamos un nuevo ciclo muy importante y lo hacemos con ilusión y energía, buscando diferentes maneras de trabajar y adaptándonos a otras situaciones".

Los goles de Oluwaseyi

"Un triunfo genera confianza, igual que sucede cuando marcas goles. Hacer goles contra el Manacor genera confianza, igual que marcar con Canadá ante Guatemala. El gol siempre es bienvenido, también en los entrenamientos. En cualquier caso, tendremos que esperar al domingo para ver qué sucede con Tani".

La situación de Mikautadze

"Yo pienso que la individualización de Georges Mikautadze y lo que le sucede es un poco lo que le está pasando al equipo. Es decir, es un ejemplo, un símil muy claro de que todos vemos en el Villarreal y todos vemos en Georges Mikautadze algo que sí, que es verdad y que no acaba de florecer. Yo espero que encuentren ese nivel que ellos tienen y que todos vemos y que lo han demostrado además, el colectivo también celebrará y estaremos donde tenemos que estar. Pero como no me gusta hablar de hipótesis, lo que hay que hacer es ayudar a Georges Mikautadze a que tenga ese nivel y que, si su sueño es jugar en un equipo grande, pues lo consiga y que todos lo celebremos, previo éxito en el Villarreal Club de Fútbol".