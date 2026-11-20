El portero acudió al partido de su equipo ante el Leganés y se le pudo ver rezando durante el minuto de silencio en memoria del delantero del Tenerife

La tragedia que rodea a Jesús de Miguel sigue, como no podía ser de otra manera, muy presente en el fútbol español. También en el día a día de Jesús Owono, protagonista involuntario de una acción que terminó con la vida del delantero del Tenerife y que ha marcado profundamente al portero del Andorra. Este viernes, el guardameta ecuatoguineano volvió a dejarse ver públicamente por primera vez desde lo sucedido, aunque todavía no ha decidido cuándo regresará a la actividad con el equipo.

Owono estuvo presente en el Nou Estadi de Encamp para presenciar el partido entre el Andorra y el Leganés, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. Acompañó a los futbolistas de la plantilla que no entraron en la convocatoria y vivió el partido desde la grada.

Durante el minuto de silencio que se guardó antes del inicio, el guardameta permaneció de pie y rezando. Más tarde, en el minuto 9, el encuentro volvió a detenerse para rendir homenaje al futbolista madrileño. La afición y el resto de asistentes se sumaron entonces a un aplauso de un minuto en su memoria.

Jesús Owono, en la grada del estadio del Andorra / Movistar+

Su presencia llega después de que Carles Manso, responsable visible del cuerpo técnico del Andorra que lidera Gerard Piqué, explicara cómo se encuentra el jugador. "El portero ecuatoguineano sigue en su línea. Nosotros le estamos intentando animar y que empiece a ver la luz, aunque no es esa la palabra porque es una situación muy complicada la que está viviendo. Pero con el apoyo de todos, intentar que vaya recuperando la normalidad del día a día. Fue una desgracia", afirmó en la rueda de prensa previa al choque.

"Él siente que tiene que estar con su familia y con la gente que está cerca de él. Le hemos abierto las puertas por cualquier cosa que necesite, como salir de casa y liberar la mente, pero seguiremos a la espera y respetando su intimidad", explicó.

El Andorra mantiene así una postura de apoyo al futbolista, al tiempo que evita presionarle para acelerar su regreso. Manso también se refirió a las declaraciones de Gerard Piqué, que calificó lo ocurrido como un accidente y defendió las intenciones del guardameta. "Sabemos que fue una tragedia y una desgracia muy grande. También creemos y confiamos en las intenciones de Jesús Owono y fue una jugada del juego y desgraciada que acabó como acabó. No la queremos hacer más grave de lo que fue porque ya fue grave, pero confiamos en Jesús Owono y mi opinión es esta", señaló.

La acción se produjo el 2 de noviembre, durante el encuentro entre el Andorra y el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el choque con Owono y falleció en el hospital al día siguiente. El Comité de Competición impuso al portero doce partidos de suspensión, el máximo previsto por el reglamento para un caso de estas características.