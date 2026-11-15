Pau López y la sanción a su compañero Owono

Pau López pone voz al regreso del Andorra a la competición tras semanas marcadas por la tragedia de Jesús de Miguel. El guardameta reconoce que volver a jugar ha permitido al vestuario despejar la mente y evita pronunciarse sobre la sanción de doce partidos a Owono

El FC Andorra volvió a saltar al terreno de juego este sábado después de unas semanas especialmente complicadas. La tragedia de Jesús de Miguel había dejado al vestuario profundamente tocado y el regreso a la competición suponía mucho más que disputar una nueva jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunto del Principado perdió por 2-1 ante el Almería, pero el resultado quedó en un segundo plano en una tarde en la que el fútbol ofreció al grupo la oportunidad de recuperar parte de su rutina.

Uno de los protagonistas fue Pau López. El guardameta regresó a la portería en un momento delicado para el equipo y, tras el encuentro, atendió a 'ElDesmarque' para explicar cómo había vivido el vestuario esta vuelta a la competición. Sus palabras reflejan la necesidad de volver a centrarse en el fútbol sin que eso signifique dejar atrás lo ocurrido. "Volver a jugar siempre es algo que se agradece", reconoció el portero. El catalán explicó que regresar al césped permite encontrar cierta distancia respecto a todo lo sucedido durante las últimas semanas. "Estar otra vez en competición te da la cabeza un poco libre", añadió.

"Volver a jugar siempre es algo que se agradece"

No se trata de olvidar lo ocurrido, sino de encontrar en el día a día una vía para seguir adelante. Para los futbolistas del Andorra, volver a competir también significaba recuperar una dinámica que había quedado inevitablemente condicionada por el golpe emocional sufrido por el grupo.

Pau López valora la respuesta del vestuario

Pese a la derrota en Almería, Pau López quiso destacar la imagen ofrecida por sus compañeros. El guardameta considera que el equipo supo competir y responder a las circunstancias, sin permitir que el difícil contexto de las últimas semanas condicionara por completo su rendimiento. "Creo que el equipo ha dado la cara, que ha estado bien. Creo que no se ha notado lo que pasó las semanas pasadas", afirmó. Una valoración que pone el acento en el esfuerzo colectivo de una plantilla que intenta recuperar sensaciones después de un periodo especialmente duro.

"Creo que no se ha notado lo que pasó las semanas pasadas"

El resultado, un 2-1 en contra, impidió que el regreso tuviera un desenlace positivo en el marcador, pero el Andorra pudo volver a centrarse en el trabajo sobre el terreno de juego. Ahora, el objetivo pasa por recuperar progresivamente la normalidad y continuar creciendo en una temporada que ha quedado marcada por un acontecimiento que trasciende lo deportivo.

Su respuesta sobre la sanción a Jesús Owono

La vuelta de Pau López a la portería coincide, además, con una nueva situación en la plantilla. El club conoció la sanción de doce partidos impuesta a Jesús Owono, una resolución que condiciona los planes del equipo para las próximas jornadas y devuelve protagonismo al guardameta catalán.

Preguntado por el castigo a su compañero, Pau López optó por no entrar en valoraciones. "No voy a opinar", respondió de manera tajante, evitando alimentar un asunto delicado dentro del vestuario. Tampoco quiso pronunciarse cuando fue preguntado directamente por Owono.

El portero prefirió centrar sus declaraciones en el regreso a la competición y en la respuesta del grupo después de todo lo vivido. El Andorra afronta ahora el reto de seguir compitiendo y reconstruir su dinámica deportiva, con la dificultad añadida de gestionar una situación que ha golpeado especialmente a sus integrantes. La derrota ante el Almería no borra ese contexto, pero el equipo ha dado un primer paso para volver a mirar al fútbol.