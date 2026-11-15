España-Inglaterra: alineaciones posibles del partido de la Nations League

España e Inglaterra se juegan el liderato en la última jornada de la Nations League. La Roja buscará prolongar su pleno de victorias y cerrar una fase de grupos impecable

El Riyadh Air Metropolitano de Madrid acogerá el enfrentamiento entre España e Inglaterra en la sexta jornada de la fase liguera de la Nations League. Los de Luis de la Fuente llegan a la última jornada con los deberes prácticamente hechos, pero quieren poner el broche de oro a una primera fase en la que han demostrado su superioridad. El empate le valdría a la roja para quedar como líder de grupo.

Por su parte, Inglaterra intentará dar un golpe sobre la mesa y arrebatarle la primera posición a España. Los británicos necesitan ganar para igualar a puntos a la selección española y superar su diferencia en la clasificación

España busca cerrar la fase de grupos con pleno de victorias

La selección española afronta el último compromiso de la fase de grupos con una situación privilegiada. Los cinco triunfos consecutivos han permitido a los de Luis de la Fuente alcanzar los 15 puntos de 15 posibles y mantener una ventaja de tres sobre Inglaterra.

El objetivo es prolongar la buena dinámica y poner el broche de oro a una primera fase prácticamente perfecta. A España le basta con conseguir un empate para asegurar matemáticamente la primera plaza en el grupo A3 y afrontar los cuartos de final como líder.

El precedente entre ambos combinados invita al optimismo para España. En el partido de ida, disputado el pasado mes de septiembre, España se impuso por 2-3 en territorio inglés en un encuentro de máxima intensidad. Además, la victoria en Praga ante Chequia ha reforzado aún más la confianza del equipo. Los goles de Baena y Marc Pubill sentenciaron la faena.

Lamine Yamal podrá estar ante Inglaterra

Una de las grandes noticias para Luis de la Fuente es la disponibilidad de Lamine Yamal para el domingo. El extremo del FC Barcelona no pudo participar en el encuentro ante la República Checa debido a unas molestias en la rodilla, pero su evolución ha sido positiva.

Tras el triunfo en Praga, el seleccionador confirmó que el futbolista se encontraba bien y que tenía previsto incorporarse a la concentración.

Luis de la Fuente en rueda de prensa / Imago

También podrá contar con los servicios de Mikel Oyarzabal. El delantero se reincorporará al grupo después de permanecer en San Sebastián por el nacimiento de su segundo hijo.

Inglaterra, con ganas de revancha

Enfrente tendrá a una selección inglesa motivada después de la derrota sufrida ante España en el encuentro de ida 2-3. Los Three Lions llegan a Madrid con el objetivo de romper la racha de victorias de la Roja y apurar sus opciones de arrebatarle el liderato del grupo.

Inglaterra suma 12 puntos y necesita ganar para alcanzar los 15 de España y pelear por la primera posición. El conjunto británico llega tras imponerse a Croacia por 2-1 en la quinta jornada, un resultado que también le permitió sellar su clasificación para los cuartos de final.

Alineaciones probables del España-Inglaterra

España: Unai Simón; Marc Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Pedri; Lamine, Oyarzabal y Baena.

Inglaterra: Pickford; Quansah, Konsah, Branthwaite, Hall, Anderson, Rice, Bellingham; Rogers, Gordon, Kane

Horario y dónde ver el partido:

El partido entre España e Inglaterra, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League, se disputará el domingo 15 de noviembre a partir de las 20:45 horas.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE y RTVE Play, tanto en televisión como en sus respectivas plataformas. Además, ESTADIO Deportivo ofrecerá toda la información previa, las alineaciones confirmadas y el seguimiento del choque.