República Checa 0-2 España: Ganar, ganar y volver a ganar

Un inocente penalti transformado por Baena y un tanto de Marc Pubill en el alargue desnivelaron la balanza en un partido de poco brillo de la campeona del mundo, que acusó las bajas pero se puso el mono de trabajo para cerrar su quinto triunfo en la Nations League

España hizo sus deberes ante la República Checa. No tuvo que brillar para vencer y continuar con su pleno de puntos en esta fase de grupos de la Nations League después de cinco jornadas disputadas. El pase para los cuartos de final ya estaba en el bolsillo. Pero aún falta por dar el último paso. Será el próximo domingo en el Metropolitano, con la primera plaza en juego ante Inglaterra, que venció a Croacia (2-1) y llegará con tres puntos menos y, por tanto, con opciones de ponerse por delante tras el 2-3 de la ida en suelo británico.

Muchas novedades en el once de De la Fuente

Con muchas novedades en el once y bajas importantes para De la Fuente, como las de Lamine Yamal, Oyarzabal y, a última hora, los descartados Laporte y Nico Williams, la campeona del mundo comenzó muy pronto a monopolizar la posesión del esférico en la fría noche de Praga. La clave estaba en saber tocar con paciencia y moverla con la velocidad necesaria para encontrar espacios en la ordenada zaga compuesta por Santi Denia. Y lo buscó la 'Roja' en los primeros compases con centros laterales de Yeremy Pino, Cucurella o Pedro Porro que no llegaron a buen puerto.

No la olían los checos, aunque comenzaron a estirarse poco a poco tras una acción a balón parado que despejó Huijsen. No es que presionaran muy arriba, pero sí empezaron a tener mas balón en campo rival. Se dibujaba un duelo igualado, de mucha batalla pero sin ocasiones, siendo la más clara pasado el cuarto de hora un derechazo alto de Cucurella.

Baena no falla en ausencia de Oyarzabal

La siguiente, en el 22', fue un cabezazo franco de Huijsen a la salida de un córner que salió demasiado centrado. Pero pasaban los minutos y España caía en ese mal de mover mucho el balón y rematar muy poco. Faltaba el último pase. Pero pasada la media hora, tras un cabezazo de Cubarsí al larguero invalidado por el árbitro (que decretó que el balón había salido por línea de fondo) y otro disparo de Ferran Torres que acabó en córner, llegó el penalti que desniveló la balanza en el 39'.

Una inocente mano de Ambros en el área llevó al colegiado al monitor a instancias del VAR y Álex Baena no desaprovechó la oportunidad desde los once metros, aunque Kovar acertó su potente lanzamiento e incluso llegó a rozarlo. El gol dio alas a España, que a punto estuvo de incrementar acto seguido su ventaja, pero el disparo con rosca de Fabián, producto de la mejor jugada colectiva de la noche, se estrelló en la cruceta.

Un fuera de juego evitó el 0-2 al comienzo de la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, un perfecto envío largo de Unai Simón se convirtió en asistencia de lujo para Yeremy Pino, que resolvió en el mano a mano. Pero el colegiado decretó fuera de juego tras una larga revisión en el VAR. Y acto seguido, a punto estuvo de llegar el empate con un remate de Zima tras un largo saque de banda. Verse solo un gol por debajo animó a los de Santi Denia a lanzarse arriba.

Chequia rozó el empate hasta con uno menos

El balón parado era la mejor arma de los locales y de ese modo a punto estuvo de llegar el empate tras un cabezazo de Krejci a la salida de un córner. Tocaba ponerse el modo de trabajo. Aunque, definitivamente, España había perdido el control y sufría en cada balón colgado al área, como el que acabó con el remate forzado de Hlozek ante la mala salida de Unai Simón, evitando la madera el empate.

Pero de nuevo apareció el VAR en el 72', esta vez para cambiar la amarilla a Krejci, que derribó como último hombre a Roberto Fernández, por la roja directa, lo que allanó ya sí el camino de la victoria para España. Aunque aún tuvo otra el combinado dirigido por Santi Denia, pero el joven Hopi se llenó de balón y lo mandó arriba tras otra acción a balón parado.

El 0-2, obra de Marc Pubill en el alargue

Por inercia, llegaron las ocasiones al final. Dos muy claras tuvo Roberto Fernández, la segunda al palo. Y fruto de esa última acción, segundos antes del pitido final, Marc Pubill robó el balón en ataque y definió con calidad al palo corto. 0-2, tres puntos más y sigue la racha: 44 partidos invictos. Como decía Luis Aragonés: "ganar, ganar y volver a ganar".

Ficha técnica:

República Checa: Kovar; Coufal, Zima, Krejci, Jurasek; Cerv (Soucek 84'), Král; Ambros (Vlcek 75'), Hlozek (Kabongo 84'), Provod (Hopi 65') y Naderi (Subert 65').

España: Unai Simón; Pedro Porro (Marc Pubill 75'), Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz (Pedri 75'), Fermín (De Frutos 82'); Baena, Ferran Torres (Roberto Fernández 65') y Yeremy Pino (Mikel Merino 65').

Árbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro). Amonestó al local Krejci y a los españoles Pedro Porro y Mikel Merino.

Goles: 0-1 (39') Baena, de penalti; 0-2 (95') Marc Pubill.

Incidencias: Encuentro de la 5ª jornada de la Nations League disputado en el Estadio Letná, de Praga.