La Copa del Rey deja una victoria contundente para el Albacete y un susto para el Levante

La primera ronda de la Copa del Rey sigue dejando equipos clasificados para la siguiente fase, con varias sorpresas, victorias contundentes y eliminatorias que se han decidido en la prórroga. El Albacete y el Levante han sido los últimos en conseguir el billete en una jornada marcada por la emoción

La primera eliminatoria de la Copa del Rey ha vivido este jueves una nueva jornada con protagonismo para el Albacete y el Levante. Los manchegos han cumplido con los pronósticos ante el Calvo Sotelo, mientras que el conjunto granota ha tenido que sufrir mucho más de lo esperado frente al Tarancón, un equipo de Tercera Federación que ha estado cerca de protagonizar una de las sorpresas del torneo.

La competición copera continúa recuperando los encuentros que tuvieron que aplazarse por el accidente ferroviario de Toledo y el fallecimiento de Jesús de Miguel. Una jornada en la que el Albacete ha conseguido su billete para la siguiente ronda y en la que el Levante ha tenido que emplearse a fondo para evitar una eliminación inesperada.

El Albacete impone su superioridad ante el Calvo Sotelo (0-3)

El Albacete Balompié ha solventado con autoridad su compromiso frente al Calvo Sotelo de Puertollano. El equipo dirigido por Joseba Etxeberria se ha impuesto por 0-3 en El Cerrú, en un encuentro que ha dejado prácticamente resuelto durante la primera mitad. Pese a las rotaciones introducidas por el técnico manchego, el Albacete ha demostrado su superioridad desde los primeros compases. Rober González ha inaugurado el marcador en el minuto 19 después de aprovechar un buen servicio de Agus Medina. El propio Rober ha vuelto a aparecer poco después para ampliar la ventaja con una acción de estrategia. Apenas dos minutos más tarde, Mario Soberón ha aprovechado una asistencia de Agustín Albarracín para establecer el 0-3 antes del descanso.

En la segunda mitad, el Albacete ha bajado el ritmo y ha aprovechado la ventaja para repartir minutos. El Calvo Sotelo no ha encontrado la manera de meterse de nuevo en el encuentro y ha terminado viendo cómo Álex Rubio ampliaba la diferencia hasta el 0-4.

El Tarancón pone contra las cuerdas al Levante

Mucho más complicado ha sido el estreno copero del Levante UD. El conjunto granota se ha encontrado con un Tarancón que no ha acusado la diferencia de categoría y que ha convertido su regreso a la Copa del Rey, 43 años después de su última participación, en una auténtica fiesta. Los de Luís Castro han llevado el peso del encuentro durante buena parte de la primera mitad, pero se han encontrado con un rival muy ordenado, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para hacer daño. El premio para el conjunto conquense ha llegado en el minuto 53. Nieto ha aprovechado un buen desmarque para superar a la defensa levantinista y batir a Pablo Campos, desatando la euforia en las gradas.

El Levante se ha visto obligado a reaccionar y ha aumentado la presión en busca de un empate que evitase la sorpresa. Finalmente, el encuentro ha llegado al final de los 90 minutos con 1-1, por lo que ambos equipos han tenido que disputar una prórroga para decidir el clasificado.

Pasan a la siguiente ronda

Los equipos que han conseguido su clasificación en las últimas jornadas son el Eibar, el Alavés, el Leganés, el Real Jaén, el Amorebieta y el Valencia, que sellaron su pase el martes. A ellos se han unido este jueves el Albacete y el Levante, que también estarán en la segunda eliminatoria tras superar al Calvo Sotelo Puertollano y al Tarancón, respectivamente. La primera ronda todavía tiene varios encuentros pendientes antes de conocer el cuadro definitivo de la siguiente fase.