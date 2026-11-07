Luís Castro, técnico del Levante, tras la muerte de Jesús de Miguel: "Algunos jugadores estaban muy tocados, he intentado no hablar mucho"

El técnico luso ha hablado sobre la decisión de jugar la jornada tras la muerte de Jesús de Miguel, el estado anímico de sus jugadores, y el caso concreto de algunos de ellos como Iván Romero o Thiago Fernández

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, ha pasado por la sala de prensa para atender a los medios en la previa del choque ante el Celta de Vigo en Balaídos, donde espera volver a la senda del triunfo después de cinco jornadas sin hacerlo (no gana desde la jornada 6 al Athletic, 3-1), choque para el que no podrá contar con Manu Sánchez pero sí con Bardeli. "Manu Sánchez no está. Enzo Bardeli ya está, no está para jugar un partido, pero podrá ser utilizado. Pienso que es solo Manu Sánchez en este momento", ha confirmado antes de hablar de otras cuestiones.

Como por ejemplo, la de la decisión de disputar finalmente la jornada pese al fallecimiento de Jesús de Miguel, a lo que ha respondido: "Hagas lo que hagas, en este momento no va a cambiar lo que ha pasado, que es como estamos todos con eso y vosotros también, pero imagina los jugadores y personas que trabajan en el fútbol cómo lo hemos vivido. Pero una u otra es una forma de honrarlo y de hacer algo diferente. Porque si no juegas, ok, es por él, pero si juegas también seguro que en todos los campos, todos los equipos y los aficionados le van a hacer un homenaje como lo merece. Entonces, una u otra pienso que son viables y jugando también tenemos la oportunidad de homenajearlo porque lo merece".

Cómo está la plantilla anímicamente

"La opción ha sido no hablar mucho, ha sido respetar el momento. He hablado con algún jugador que estaba más tocado, porque tú has sentido que los entrenamientos eran un silencio total, que no se hablaba. Los jugadores estaban muy diferentes, algunos muy tocados. Yo he intentado no hablar mucho, hablé con uno u otro, pero pensando más en que es una cosa que no debería acontecer, como todos lo queríamos, pero pensar también en una forma de ahora ayudar a su familia. Pienso que es un momento también de pensar en una forma de cómo ayudar a su familia para el futuro".

El partido ante el Celta

"Es un equipo que está un poco diferente del año pasado. Está jugando buen fútbol como lo hacía. En los últimos tres partidos en casa ha ganado dos y empatado uno. Ha mejorado desde el principio de temporada su prestación, tiene valores individuales muy buenos. Por ejemplo, nosotros tenemos dos jugadores cedidos por ellos. Entonces, el nivel de la plantilla es muy alto. Sabemos que es un campo muy difícil, pero también sabemos que podemos conseguir algo ahí. Ya lo hemos hecho el año pasado y vamos con ilusión y con ganas de hacerlo una vez más".

Nacho Pérez y Marc Santos para el lateral izquierdo

"Estoy de acuerdo contigo, han estado los dos muy bien. Nacho Pérez ha hecho un muy buen partido, Marc Santos, cuando ha entrado, también ha estado bien. Son jugadores que te dan cosas diferentes, como es natural. Son los jugadores que pienso que son el futuro del club. Es por ahí que tenemos que crecer, es con estos niños, haciéndolos más fuertes en el día a día. Ahora, como es obvio, no te puedo decir quién va a jugar mañana, pero los dos están muy bien".

Cómo está Manu Sánchez y la vuelta de Hugo Sotelo

"Manu Sánchez aún no está. El departamento médico está haciendo un trabajo para que vuelva lo más rápido posible, pero no va a estar para el Celta seguro. A Hugo Sotelo le queríamos dar minutos en Copa. Ya son dos veces que íbamos a jugar y Hugo estaba titular para los dos partidos. No hemos tenido oportunidad, pero Hugo ya puede hacer algunos minutos. Vamos a ver, si hubiéramos jugado la Copa, iba a jugar de titular y ahí ya podríamos mirar con más claridad cómo está. Pero es un jugador que, como Enzo Bardeli, no está para todo el partido, pero puede jugar algunos minutos".

El rol de Iván Romero

"Iván Romero cuando juega con otro delantero te puede dar varias cosas. Una es que te puede dar una incorporación al área más, porque es un jugador que tiene una buena incorporación al área. Entonces, puede ser un jugador que dentro del mismo partido hace que estás en 4-4-2 con dos delanteros y también puede estar en 4-3-3, con Iván viniendo a dar la superioridad. Y también en el aspecto defensivo y transiciones, tanto defensivas como ofensivas, sabemos que es un jugador que está siempre al 100%. Es un jugador que es muy raro que se olvide del partido, que no esté concentrado. Es un jugador que pienso que puede jugar en tres posiciones mínimo y te da calidad. A veces lo miras y piensas que puede jugar en más, pero yo pienso que en esas tres te da más calidad".

Thiago Fernández y su falta de gol

"Primero es generar las ocasiones y él ya lo hace, porque cuando no las generas no vas a marcar. Entonces él ya genera situaciones, ha tenido algunas muy buenas y yo pienso que va a venir naturalmente. No tienes que preocuparte mucho con eso. Yo me acuerdo mucho que el año pasado la primera pregunta era que en casa no ganábamos, después la pregunta era que no teníamos delanteros que marcaban, después Carlos Espí empezó a marcar y la respuesta era que las cosas van a venir naturalmente. Si te focalizas mucho en una cosa es peor, en mi opinión, pero él lo trabaja todas las semanas como los otros y tiene calidad, tiene mucha calidad. Y yo estoy seguro de que más temprano o más tarde va a encontrarlo. Pero más importante para mí que marcar o no es que el equipo consiga generar y consiga hacerlo juntos".