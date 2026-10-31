Luís Castro no se rinde pese a la derrota ante el Atlético: "No hicimos un mal partido"

Luís Castro analizó la derrota del Levante ante el Atlético de Madrid (0-2) y defendió el esfuerzo de sus jugadores pese al resultado. El técnico granota destacó las ocasiones generadas, explicó algunas de sus decisiones en el once y elogió especialmente la progresión de Etta Eyong y el joven Marc Santos

El Levante no pudo convertir su buen arranque en un resultado positivo frente al Atlético de Madrid. El conjunto granota terminó cediendo por 0-2 en el Ciutat de València, en un encuentro en el que tuvo oportunidades para adelantarse, pero en el que los errores defensivos terminaron pasando factura. Pese al resultado, Luís Castro quiso quedarse con la imagen ofrecida por sus futbolistas y rechazó que la derrota deba empañar el trabajo realizado durante los 90 minutos.

El técnico portugués reconoció la dificultad del rival que tenían enfrente, al que considera uno de los equipos más fuertes del campeonato, pero recordó que el Levante también dispuso de ocasiones para cambiar el guion del encuentro. "No hicimos mal partido para el equipo que es", defendió en rueda de prensa, insistiendo en que el marcador no refleja por completo sus sensaciones.

Luís Castro destaca las ocasiones del Levante ante el Atlético

El entrenador granota explicó que su equipo comenzó con energía y consiguió generar peligro, aunque el Atlético supo aprovechar sus errores para inclinar el partido a su favor. Para Castro, el primer tanto tuvo un peso importante en el desarrollo posterior, ya que obligó al Levante a asumir riesgos ante un rival con mucha calidad individual. "Ellos tienen un buen equipo, tienen mucha calidad y son de los mejores de LaLiga. Tú acabas con más remates, las primeras ocasiones son tuyas y en la segunda parte también hemos entrado bien", señaló. El preparador insistió en que no quiere analizar el encuentro únicamente desde el resultado, sino valorar también los aspectos positivos que dejó la actuación de sus jugadores.

Tampoco considera que el equipo deba pasar página sin más. Castro entiende que cada partido ofrece enseñanzas y que la derrota debe servir para seguir creciendo sin renunciar a la identidad del Levante. "Lo miramos como todos los otros, y seguimos adelante con el mismo carácter humilde que pelea por ganar todos los partidos sin perder su identidad", afirmó.

La explicación de Luís Castro sobre Nacho Pérez y Manu Sánchez

Uno de los asuntos que abordó el técnico fue la titularidad de Nacho Pérez en el lateral izquierdo. La ausencia de Manu Sánchez, que arrastra una pequeña lesión después de acumular muchos minutos en los últimos encuentros, condicionó la elección del once. "Manu tiene una pequeña lesión y ha jugado 90 minutos en los últimos cuatro partidos. Vamos a intentar que llegue al domingo", explicó. Castro justificó que las características del encuentro le llevaron a apostar por Nacho en la izquierda y Toljan en el costado derecho, valorando especialmente la fortaleza del primero en los duelos individuales.

También tuvo palabras para Etta Eyong, que dispuso de ocasiones para marcar. El entrenador considera que el delantero está evolucionando y que su trabajo colectivo está siendo importante para el equipo. "Ha tenido situaciones y ha atacado el área como queremos. Van a venir goles si sigue así", aseguró.

Elogios a Marc Santos y confianza en su futuro

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Marc Santos. Con solo 15 años, el joven futbolista volvió a tener minutos con el primer equipo y recibió el respaldo público de su entrenador, que destacó su personalidad y su capacidad para adaptarse a un escenario exigente. "Ha demostrado personalidad en la primera acción nada más salir. Tiene 15 años, está creciendo", comentó Castro, que fue más allá al dejar claro que ya lo considera parte de la primera plantilla: "Para mí es importante que, cuando ha entrado, ha estado a buen nivel".

Por último, el técnico fue preguntado por la falta de acierto del Levante y por el momento en el que llegaron los cambios. Castro defendió que sus jugadores no bajaron los brazos y que siguieron buscando el gol hasta el final, incluso cuando el Atlético terminó defendiendo con muchos efectivos cerca de su área. Sobre las sustituciones, admitió que, visto el desenlace, podría haberlas realizado antes, aunque restó importancia a esa circunstancia y confió en que el fútbol termine devolviendo al equipo lo que esta vez no pudo conseguir.