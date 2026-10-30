Poli Rincón, exfutbolista: "El Real Madrid renovó a Vinicius para venderle en 2027 porque ha sido extraordinario pero si quieres mantener a Bellingham y Mbappé, tienes un problema"

El brasileño atraviesa un momento complicado en el conjunto blanco, donde ha perdido parte de su condición de intocable; las críticas por su rendimiento y las especulaciones sobre una posible venta en 2027 se acrecentan en el entorno madridista

La situación de Vinicius Júnior preocupa en el Real Madrid y en sus aficionados. El futbolista brasileño, tras renovar el pasado verano su contrato con el Real Madrid, ha sufrido un bajón en su rendimiento que ya no escapa a nadie por mucho que José Mourinho se esfuerce en defenderlo en rueda de prensa.

Tanto es así que incluso la opción de una posible venta, un escenario totalmente impensable tras renovar su contrato, vuelve a sobrevolar por el Santiago Bernabéu de cara al próximo verano, aunque hay algunos que no esperarían tanto y apuntarían a una venta el próximo mes de enero.

Ha sido Poli Rincón, exdelantero del Real Madrid, quien en su intervención en el canal de YouTube de Miguel 'Látigo' Serrano, ha dado su versión de todo lo que ha pasado en los últimos meses, defendiendo que la renovación de Vinicius no ha sido más que un paso previo para su venta en 2027.

"El Madrid ha renovado a Vinicius para venderle en 2027 porque ha sido un jugador extraordinario, pero si quieres mantener el equipo actual con Bellingham y Mbappé, tienes un problema", ha expresado el exfutbolista, quien cree que el camino de Vinicius en el Real Madrid ya no da para más, y que lo mejor para ambas partes sería una venta.

"Yo creo que Vinicius está amortizado, pero si quieres conservar este equipo... tienes un problema", ha opinado el que fuera delantero también del Real Betis y de la selección española, aunque Poli Rincón también sabe que no será fácil encontrarle un destino y también una cifra para su venta: "Y ahora hay que ver quién quiere a Vinicius y por cuánto".

Y es que ese sería uno de las grandes cuestiones: ¿Por cuántos millones vendería el Real Madrid a Vinicius? Está claro que sería el gran obstáculo, porque pretendientes no le iban a faltar al crack brasileño.

Vinicius, en el punto de mira

La situación de Vinicius Júnior en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. El extremo brasileño, que durante varias temporadas ha sido una de las grandes referencias ofensivas del equipo, se encuentra ahora bajo el foco por su rendimiento, su comportamiento sobre el terreno de juego y su encaje en el nuevo proyecto deportivo.

A pesar de tener contrato hasta el 30 de junio de 2032, su continuidad a largo plazo ya no parece asegurada y la posibilidad de que el club estudie una salida en 2027 ha comenzado a ganar protagonismo en la rumorología del mercado de fichajes.

A todo ello se le suma que Vinicius no está ofreciendo su mejor versión dentro del campo. El brasileño continúa teniendo capacidad para marcar diferencias, pero su irregularidad y la falta de continuidad en sus actuaciones han provocado que aumenten las críticas. Su capacidad de desborde, velocidad y desequilibrio siguen siendo argumentos importantes, aunque el rendimiento colectivo del equipo y sus propias actuaciones han generado dudas sobre su papel en el ataque madridista.

Lo que está claro es que el brasileño necesita recuperar la confianza y la regularidad que le permitieron convertirse en uno de los futbolistas más determinantes del fútbol europeo y del que ahora parece estar muy lejos.

La disciplina, otro problema sobre la mesa

A los problemas futbolísticos se han sumado episodios extradeportivos que han perjudicado la imagen del brasileño. Su expulsión ante el Villarreal y la posterior sanción de cuatro encuentros de Liga han incrementado la presión sobre el jugador. Una situación que también ha provocado debate entre la afición y ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de mejorar su comportamiento en determinados momentos de los partidos.

La renovación de Vinícius hasta 2032 parecía garantizar su continuidad durante buena parte de la próxima década. Sin embargo, tener un contrato de larga duración no impide que el Real Madrid pueda estudiar una operación si considera que las circunstancias deportivas y económicas son favorables.

En este contexto, el verano de 2027 aparece como una posible fecha clave. Las informaciones sobre una hipotética venta por una cantidad cercana a los 150 millones de euros y el supuesto interés de clubes de la Premier League han alimentado las especulaciones.

Por el momento, no existe intención del Real Madrid de poner al brasileño en el mercado porque tampoco hay una oferta en firme, pero seguro que el brasileño dará que hablar en los próximos mercados.