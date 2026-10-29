Identifican al aficionado del Barça que agredió a Camavinga con una bandera en el Clásico

Los Mossos d'Esquadra han actuado contra el seguidor que protagonizó el incidente durante la celebración del segundo tanto de Mbappé en el Camp Nou; el club azulgrana ha colaborado en su identificación y le prohibirá provisionalmente el acceso al estadio; el agresor se enfrenta a una sanción de hasta 60.000 euros

Eduardo Camavinga es arropado por sus compañeros en la celebración del gol de Mbappé en el Camp Nou. Imago

Los incidentes que marcaron la celebración del segundo gol del Real Madrid en el Clásico ya tienen una primera consecuencia. Los Mossos d'Esquadra han identificado y denunciado administrativamente al aficionado del FC Barcelona que golpeó con una bandera a Eduardo Camavinga en el encuentro disputado el pasado domingo en el Spotify Camp Nou.

La sanción económica a la que se enfrenta este individuo podría alcanzar los 60.000 euros puesto que todo hace indiciar que se tratará como una infracción grave. no muy grave. También contempla la posibilidad de prohibirle la entrada a recintos deportivos durante un periodo determinado que podría alcanzar un máximo de dos años.

LaLiga confirmó este jueves la actuación policial, después de denunciar los hechos ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La intervención se ha realizado al amparo de la Ley del Deporte y, según las primeras previsiones, la infracción sería considerada grave, puesto que no hubo que lamentar daños personales.

La agresión a Camavinga, en el minuto 87

El incidente se produjo en el minuto 87 del partido, cuando los futbolistas del Real Madrid celebraban el segundo tanto de Kylian Mbappé, que acabaría siendo decisivo para la victoria madridista por 1-2.

En mitad de la celebración, un aficionado local golpeó con una bandera a Camavinga, una acción que tuvo repercusión en las redes sociales y que provocó la indignación en el entorno madridista.

LaLiga describió así lo sucedido: "En el minuto 87 de partido, durante la celebración del segundo gol del equipo visitante, un aficionado local, integrante de la 'Grada Gol 1957' y ubicado en el Gol Sud, sectores 23-24, golpeó con una bandera al jugador visitante Camavinga. Esta incidencia también tuvo repercusión en las redes sociales".

La identificación fue posible gracias a la colaboración entre los Mossos y los servicios de seguridad del FC Barcelona, que recurrieron a las cámaras instaladas en el estadio. El seguidor pertenece a uno de los grupos de animación de la Grada 1957 y, según algunas informaciones, estaría vinculado al grupo 'Supporters Barça'.

Una multa de hasta 60.000 euros y posible veto a los estadios

La sanción dependerá de la calificación definitiva de los hechos. Si se considera una infracción grave, como todo hace indicar, la multa oscilará entre los 3.000 y los 60.000 euros. En cambio, si se calificara como muy grave, la cantidad podría elevarse hasta los 650.000 euros, con un mínimo de 60.001 euros.

Además de la multa, la legislación contempla la prohibición de acceder a recintos deportivos durante un periodo de entre seis meses y dos años en caso de infracción grave. Si finalmente se considerase muy grave, el veto podría extenderse entre dos y cinco años.

El FC Barcelona también tomará medidas disciplinarias. El caso será trasladado a la Comisión de Disciplina de la entidad, que deberá determinar el castigo correspondiente. Mientras se resuelve el expediente, el aficionado tendrá prohibido el acceso al Spotify Camp Nou desde el próximo partido de Liga contra el Alavés.

Otros incidentes durante la celebración madridista

La identificación del seguidor no cierra la investigación sobre los incidentes registrados durante el Clásico. Los servicios de seguridad del Barça y los Mossos continúan trabajando para identificar a los responsables de otros lanzamientos de objetos que se produjeron después del gol madridista.

Según las informaciones publicadas, desde la grada se arrojaron botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo hacia el terreno de juego, aunque ninguno de estos objetos llegó a impactar en los futbolistas del Real Madrid. La situación obligó a activar el protocolo por lanzamiento de objetos y el encuentro estuvo detenido durante un minuto y veinte segundos.

También se registraron insultos y pequeños lanzamientos de objetos entre aficionados de ambos equipos al término del encuentro, en la zona alta del Gol Nord.