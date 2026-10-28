Con motivo de la "tragedia ferroviaria" en Urda, el Sevilla anuncia también la supensión de su partido contra el Alhendín Balompié en la liga de División Honor Juvenil

El Juvenil A, líder invicto en estas ocho primeras citas, visitaba esta tarde al conjunto granadino; pero toda la jornada ha sido suspendida en solidaridad con las víctimas de la tragedia en Toledo

La plantilla del primer equipo del Sevilla FC ha conocido la noticia del trágico accidente ferroviario en Toledo justo cuando se disponía a saltar para completar el último entrenamiento previo al duelo contra el Sporting de Hortaleza correspondiente a una primera ronda de la Copa del Rey marcada por este fatal suceso. Tanto es así, que la RFEF ha decidido supender todos los encuentros previstos para este miércoles. De momento, el duelo de los nervionenses sigue en pie y la agenda se mantiene: viajarán en avión hasta tierras madrileñas en la mañana del jueves. No obstante, el club se ha visto también afectado por las múltiples cancelaciones derivadas de la magnitud de lo ocurrido y ha anunciado la suspensión del choque que el Juvenil A debía disputar esta tarde ante el CF Alhendín Balompié.

Suspendida toda la jornada 9 de liga en División de Honor Juvenil

El duelo, correspondiente a la jornada 9 de liga en el Grupo IV de la División de Honor Juvenil, debía disputarse a partir de las 18:00 horas de este miércoles en el Estadio Municipal de la localidad granadina. Sin embargo, el Sevilla FC ha anunciado que el encuentro "ha quedado suspendido por la tragedia ferroviaria". Lo mismo ha ocurrido con el resto de compromisos por toda la geografía andaluza en señal de luto y solidaridad.

Ahora, habrá que buscar una nueva fecha -seguramente intersemanal- para recuperar un partido que enfrentaba al líder de la clasificación, un Sevilla FC que está invicto tras arrancar con seis victorias y dos empates (20 puntos de 24 posibles), con el decimosegundo, un CF Alhendín Balompié que tiene nueve puntos en estas ocho primeras jornadas.

A nivel institucional, el Sevilla FC ha difundido un escrito a través de sus canales oficiales para "enviar públicamente sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos en el trágico accidente de tren producido este miércoles en la provincia de Toledo, deseando a su vez una pronta recuperación a las personas que han resultado heridas".

"Antes del entrenamiento de este miércoles en la ciudad deportiva, el presidente del club, José María del Nido Carrasco, y la primera plantilla guardaron un sentido minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del siniestro", ha añadido el comunicado de la entidad, que además ha supendido la rueda de prensa de Luis García Plaza previa a la cita de Copa del Rey contra el Sporting de Hortaleza, que se mantiene para las 21:00 horas de este jueves en el Estadio Municipal El Val.