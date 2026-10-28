Presión para el Sevilla con Castrín a dos meses de negociar con la carta de libertad: así está su renovación

El Sevilla continúa trabajando para su ampliación hasta 2030 con la voluntad del central a su favor, pero el tiempo ya corre en contra sin que haya avances definitivos

Restan dos meses para que Andrés Castrín pueda negociar libremente con cualquier club de cara a la temporada que viene, ya que termina contrato en Nervión el 30 de junio y de momento no se ha fraguado la renovación.

El central gallego se erige a día de hoy en una pieza clave para García Plaza pese a la llegada en verano de Arouna Sangante, fichaje cerrado por Antonio Cordón con la carta de libertad. El senegalés partió de titular en el arranque de la temporada, pero Castrín le arrebató el puesto para repetir el eje de la zaga con el que el Sevilla terminó el curso pasado junto a Kike Salas.

Andrés Castrín se ha afianzado junto al moronense en el presente curso y su valor de mercado ha experimentado un crecimiento reciente de dos millones más, hasta el punto de alcanzar los diez millones, lo que supone una subida espectacular teniendo en cuenta que en octubre de 2025 su cotización era de 1,5 killos en el Sevilla Atlético.

Castrín, en la lista de numerosos clubes que lo quieren gratis

Evidentemente, su protagonismo en Nervión ha provocado que el de Riotorto ya se encuentre en la lista de numerosos clubes de cara a los próximos mercados y que sus agentes ya hayan recibido llamadas para interesarse por su situación ante la posibilidad más cerca de poder hacerse con sus servicios a coste cero.

El central, a priori, antepone a día de hoy quedarse en Nervión, club que apostó por él cuando militaba en el Lugo y que le ha permitido asentarse en la elite, pero, obviamente, todo dependerá del curso que tomen las negociaciones para su ampliación.

Sin avances significativos en la renovación por las diferencias entre las partes

ESTADIO Deportivo viene contando en las últimas semanas la evolución de las conversaciones que lleven un tiempo en marcha. La realidad es que, a día de hoy, pese a que semanas atrás se habló de un acuerdo verbal hasta 20230, no se han producido avances definitivos en la negociación para atar al central sevillista, lastrada especialmente por el factor económico, pues las dos partes todavía no han encontrado su punto de encuentro entre la oferta y la demanda.

De esta forma, todavía existe una distancia importante, que no insalvable, por lo que nada apunta a que se resolverá a corto plazo a menos que el Sevilla se desmarque con un incremento sustancial de su propuesta.

El Sevilla no es pesimista y García Plaza, claro: "Ojalá"

En este sentido, Canal Sur Radio apunta que en el Sevilla no se respira pesimismo y, aunque son conscientes de que no está próximo, se confía en alcanzar un acuerdo por la predisposición del futbolista de continuar con su carrera en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Recientemente, Luis García Plaza no escondió su deseo de que haya fumata blanca por la trascendencia del zaguero en sus planes, aunque remitió tanto al club como al jugador. "No es cosa mía, hay que preguntarle a otros, pero ojalá renueve".