Accidente de trenes hoy en Toledo en directo: Última hora, muertos, reacciones y posibles causas de la tragedia ferroviaria

El accidente ferroviario en Toledo ha provocado una grave emergencia, con decenas de fallecidos y numerosos heridos, mientras los equipos de rescate trabajan en la zona. Sigue en directo la última hora, el balance de víctimas, las causas del siniestro y las consecuencias para la circulación de trenes

Las oficinas de Renfe e Iryo atienden a los pasajeros de otras líneas ferroviarias que han visto truncados sus viajes y permanecen en Santa Justa a la espera de encontrar transportes alternativos.

Así lo ha expresado en un mensaje en sus redes sociales donde ha añadido que se reforzará la atención psicológica a través de los profesionales de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies) en la estación ferroviaria de Santa Justa.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha convocado un comité de emergencias y ha ofrecido todos los recursos municipales para atender a las víctimas y familiares del accidente de los trenes de alta velocidad que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, originado este miércoles al paso por la localidad de Urda (Toledo).

"Lo importante ahora mismo es atender a las personas, a los fallecidos y las familias. Heridos hay en nivel verde (leves) 30 atendidos. En amarillo unos 50 con distintos síntomas de gravedad y algunos en nivel rojo, prevemos algunos fallecimientos (también de heridos). Mientras estamos hablando hay un nuevo fallecido" , ha dicho Page.

"Tengo que agradecer las múltiples llamadas de solidaridad, por supuesto de Su Majestad el Rey, del presidente del Gobierno y el jefe de la oposición. Es importante la coordinación, pero lo más importante es poder desplazar a todos los afectados a los servicios sanitarios. En esta primera valoración, fundamentalmente mantener la serenidad para permitir a todos los efectivos que hagan su trabajo. Está todo en marcha y lamentablemente, esperamos más fallecidos, es lo triste de comunicar".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha hecho su primera declaración desde el lugar del accidente: " Están operativos todos los sistemas sanitarios, probablemente todos los pasajeros ya están evacuados, los que han salido por su pie o por asistencia. Ahora queda por buscar entre los amasijos de los vagones cadáveres. La última información es 24 en el AVE y 6 en el Iryo, pero damos por hecho que serán más porque todavía no han podido alcanzar la profundidad de los vagones. Se están desplazando dos unidades de la UME" .

El instituto armado pide a los familiares que acudan cuanto antes a estos puntos para facilitar las labores de identificación de las personas desaparecidas.

- Madrid: Zona de la Guardia Civil, en la calle Batalla del Salado, número 32.- Sevilla: Zona de la Guardia Civil de Andalucía, en la avenida de la Borbolla, número 8.- Córdoba: Comandancia de la Guardia Civil, con entrada por la avenida de los Mozárabes.- Toledo: Comandancia de la Guardia Civil, en la avenida Barber, número 42.

La Guardia Civil ha habilitado oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para recoger muestras de ADN de familiares de primer grado y agilizar la identificación de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

El portavoz de los maquinistas de UGT Renfe en Cataluña, Francisco Cárdenas, ha expresado sus dudas este miércoles respecto a que la causa del grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo sea un error humano: "Pueden pasar muchas cosas, pero el error humano es difícil". En declaraciones a EFE, Cárdenas ha señalado que el trágico suceso "es un accidente que no puede pasar" en circunstancias normales , ya que los trenes frenan de manera automática cuando hay un convoy delante parado en la vía y el maquinista necesita autorización del puesto de mando para seguir adelante.

El "accidente por alcance" se produjo, según Óscar Puente, a las 8.53, cuando un tren de alta velocidad de Renfe alcanzó a un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía. El ministro ha explicado que se reunió con los técnicos y responsables del centro de control y que asistió a una reproducción completa del siniestro, conocida en el argot ferroviario como "moviola". "Hemos tratado durante la mañana de entender qué es lo que ha pasado, qué ha podido suceder para que este accidente se haya producido" , ha indicado Puente, que ha llegado a calificar el siniestro de "inverosímil" .

"Hoy España está de luto, hay mucho dolor que el conjunto de la sociedad española comparte", comienza Pedro Sánchez. Asegura el presidente del Gobierno que "nuestra prioridad son las víctimas" y "atender a los familiares de las víctimas de esta tragedia"

"Si ha habido negligencias, se sabrá; si ha habido fallos en el sistema, se responderá con total contundencia", asegura Sánchez, que promete "reforzar la seguridad" para "reconstuir la confianza en el sistema ferroviario".

El jefe del Ejecutivo tiene como objetivo "esclarecer por qué se ha producido esta tragedia" y cita la investigación abierta por el ministerio.

Antes de su comparecencia, el Partido Popular publicó en sus redes sociales un mensaje contundente: "Ya está bien".

Alberto Núñez Feijóo ha reclamado una investigación sobre el accidente ferroviario de Urda y ha defendido el derecho de los ciudadanos a conocer el estado de las infraestructuras. El líder del PP considera que todavía no es el momento de exigir responsabilidades políticas, aunque ha advertido de que su partido pedirá explicaciones al Gobierno cuando corresponda.

El actor malagueño, Manuel Bandera, viajaba en uno de los trenes siniestrados en Toledo. Se encuentra bien, aunque con constusiones y conmocionado por el accidente.

La identidad de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo se va conociendo poco a poco. Entre ellas se encuentra Antonio Montero Rodríguez, inspector de Hacienda, cuya muerte ha sido señalada por Francisco de la Torre, funcionario del mismo cuerpo.

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Fátima Báñez, exministra de Trabajo durante el Gobierno de Mariano Rajoy y actual presidenta de la Fundación CEOE , figura entre las personas desaparecidas tras el accidente ferroviario. Viajaba en el primer vagón del tren Iryo con destino a Sevilla para asistir a un acto empresarial.

Por su parte, Air Europa ha incorporado un vuelo adicional a Sevilla y Málaga desde este miércoles y estudiará ampliar la oferta en función de la demanda.

Iberia ha añadido un vuelo de ida y vuelta entre Madrid y Málaga y limitará a 99 euros los billetes en clase turista con origen o destino en Andalucía hasta el 8 de noviembre. Además, aumentará un 20 % su capacidad, con 520 asientos adicionales.

Iberia y Air Europa han ampliado su oferta de vuelos a Sevilla y Málaga tras el accidente ferroviario de Urda, que ha interrumpido las conexiones por tren entre Madrid y Andalucía.

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El centro cuenta con una treintena de camillas atendidas por personal médico y de enfermería, mientras algunos voluntarios han llegado a esperar hasta cuatro horas. "La solidaridad está siendo tremenda, pero nos piden que nos quedemos con donantes 0 negativos", ha explicado Francisco Javier Moreno Mejía, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo.

Centenares de personas han acudido durante la jornada al centro de donación de sangre de Toledo para ayudar a los afectados por el accidente ferroviario. Ante la gran respuesta ciudadana, la organización ha pedido priorizar las donaciones del grupo 0 negativo.

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Ana San Emeterio Freire ha contado a RTVE que todavía no tiene noticias de su hermano José Ángel, de 54 años, que trabaja como comercial entre Madrid y Sevilla. Por ello, ha acudido a la estación para tratar de obtener información y contribuir a su búsqueda.

La incertidumbre se apodera de los familiares de los pasajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo), que se han desplazado hasta la estación sevillana de Santa Justa para intentar localizar a sus allegados. Ante la falta de información, una de las afectadas ha reclamado respuestas: "¿No tienen un listado?".

Ambos organismos han trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos, además de expresar su apoyo a todas las personas afectadas por la tragedia.

LaLiga y la RFEF han acordado rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo con un minuto de silencio antes de los encuentros de la jornada 11 de LaLiga EA Sports y la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

Ouigo ha anunciado la cancelación de todos sus servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, al menos hasta el lunes 2 de noviembre, incluido. La compañía ha explicado que la medida responde a los daños y las alteraciones en la infraestructura ferroviaria provocados por el accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

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El tren se detuvo en torno a las 8.43 por una señal en blanco tras la caída del sistema LZB. Desde ese momento, el maquinista solicitó reanudar la marcha al centro de control sin recibir respuesta desde Atocha hasta ser embestido por el AVE.

La colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo ha provocado una grave emergencia ferroviaria este miércoles 28 de octubre. El accidente se ha producido a la altura de Urda, en la línea que conecta Madrid con Andalucía, y ha obligado a suspender la circulación en este corredor. Los equipos de emergencia trabajan sobre el terreno mientras se actualiza la información sobre las víctimas, los heridos y las posibles causas del siniestro.

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El siniestro se ha registrado a las 8:54 horas, cuando un AVE de Renfe que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía, según las primeras informaciones. En ambos convoyes viajaban alrededor de 544 personas, incluido un bebé. El impacto ha provocado el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales han caído por un terraplén.

La gravedad del accidente ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia, con bomberos, sanitarios, Guardia Civil y efectivos de Protección Civil. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado el nivel de emergencia y ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar los trabajos de rescate y asistencia a los afectados.

Al menos 64 fallecidos y más de un centenar de heridos

La última cifra publicada por medios que citan fuentes del Gobierno regional sitúa en 64 el número de fallecidos, mientras que los heridos superan el centenar. Se trata de un balance provisional que puede cambiar conforme los equipos de rescate accedan a las zonas más afectadas de los convoyes.

Las autoridades trabajan para identificar a las víctimas, atender a los supervivientes y facilitar información a sus familiares. La magnitud de la tragedia mantiene en alerta a los servicios sanitarios y de emergencia, que continúan con las labores de asistencia en el lugar del accidente.

La circulación ferroviaria, interrumpida

El choque ha afectado de lleno a las conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía. Adif ha suspendido la circulación en el tramo afectado, mientras las compañías trabajan para informar a los viajeros y gestionar las cancelaciones y alternativas de transporte. La interrupción afecta especialmente a los desplazamientos previstos entre la capital y distintos destinos andaluces.

En cuanto a las causas, las primeras informaciones apuntan a posibles fallos en los sistemas de señalización y a una eventual intervención humana, aunque la investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente y cómo pudo producirse la colisión. Por el momento, las autoridades mantienen la prioridad en la atención a las víctimas y en el esclarecimiento de los hechos.