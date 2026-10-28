Rafa Nadal: "Estoy siguiendo con mucha preocupación y tristeza el trágico accidente de tren en Toledo"

Todos los deportistas y ex deportistas españoles se muestran dolidos por el accidente de tren de alta velocidad que ha ocurrido en el término municipal de Urda (Toledo) y que ha provocado víctimas mortales

Rafa Nadal es uno de los deportistas que han mostrado su dolor por el accidente de tren de alta velocidad que ha ocurrido en Urda (Toledo) y que ha provocado víctimas mortales. El ex tenista, de 40 años y retirado de las práctica profesional en el año 2024, ha usado sus redes sociales, siguiente el ejemplo de Pau Gasol e Ilia Topuria, para mandar un mensaje de apoyo a afectados y sus familias. Un Rafa Nadal que se ha mostrado dolido por lo sucedido.

El mundo del deporte, dolido por el accidente de tren de alta velocidad de Urda (Toledo)

Es un día triste y muy negro en la historia reciente de España porque ha perdido la vida ciudadanos en uno de los accidentes de tren de velocidad más graves de la historia. En la mañana de este miércoles 28 de octubre de 2026, presuntamente, un tren AVE ha impactado por detrás a un Iryo, que se encontraba parado en la vía, después de que se haya saltado una señal. Por la colisión, dos vagones del tren Iryo han caído por un terraplén, produciéndose así el desastre.

Desde la distancia, Rafa Nadal ha usado sus redes sociales para mostrar su dolor por este accidente de tren de alta velocidad ocurrido en Toledo. "Estoy siguiendo con mucha preocupación y tristeza el trágico accidente de tren en Toledo".

Rafa Nadal no se ha quedado ahí ya que ha empatizado con las víctimas y familiares que se han visto involucrado en un accidente que ha dejado conmocionado a toda España. "Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Es difícil encontrar palabras en momentos así. Todo mi cariño y mucha fuerza también a las personas heridas. De corazón, espero que se recuperen pronto".

Este es el segundo accidente grave de tren de alta velocidad que sucede en España en este año 2026 después del que ocurrió en enero en Adamuz (Córdoba) en el que también hubo víctimas mortales.

Pau Gasol e Ilia Topuria, otros deportistas que han mostrado consternación por el accidente de tren

España se ha paralizado totalmente por el accidente de tren de alta velocidad de Urda (Toledo). La sociedad española está impactada por las noticias y triste porque haya habido víctimas mortales. Es por ello que muchos deportistas como son los casos de Pau Gasol e Ilia Topuria han mostrado su dolor y su solidaridad con todos los afectados, ya que lo sucedido es lo suficientemente grave como para empatizarlo con todas las víctimas.

Hay sido tal el golpe de esta tragedia en España, que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido todos los partidos que debían disputarse este miércoles correspondientes a la primera ronda de la Copa del Rey. No se entiende que haya motivos ni fuerzas para jugar al fútbol cuando el país entero llora a los desaparecidos en un accidente que ya forma parte de la historia más oscura de España.