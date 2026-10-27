Las claves deportivas y temporales: "A ver si los caminos de Fabián y el Betis se pueden cruzar otra vez"

Sólo cuatro meses menor que el palaciego, Dani Ceballos ha cerrado este verano el círculo con su vuelta al conjunto verdiblanco; como su coetáneo y amigo, el actual mediocentro del PSG, con el que ha renovado verbalmente hasta 2029, insiste públicamente en que sería su sueño

"La verdad es que sí. Siempre lo he dicho. Nunca me escondo. Tengo ganas de volver. Cada vez falta menos, soy bético y algún día espero poder volver al Betis", confesaba este verano Fabián Ruiz durante el homenaje que le tributaron en su localidad natal, Los Palacios y Villafranco. Por entonces, todavía no había cerrado el círculo su coetáneo Dani Ceballos, apenas cuatro meses menor, aunque el zurdo intuía que, como se confirmó el último día del mercado estival, se produciría el reencuentro: "No he podido hablar con él, la verdad. En el Mundial prácticamente no he podido hablar con nadie. Pero esperemos que se pueda hacer. Y, si vuelve, contento por todos los béticos".

La tesitura era mucho más favorable con el utrerano, que rescindió el año de contrato que le quedaba con el Real Madrid para convertirse en agente libre y acercarse a su casa para estrenar la treintena, mientras que con su compañero habrá que seguir esperando. Con un año más opcional que añadir a su vinculación hasta 2027 con el PSG se une su condición de indispensable para Luis Enrique Martínez en el doble campeón consecutivo de la Champions League, ganador de todo con su equipo y también con la selección española, con la que conquistó el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, siendo el candidato del pueblo al Balón de Oro (terminando décimo).

Indiscutible para Luis Enrique, así que imposible a corto plazo

"De Fabián Ruiz todo el mundo sabe que su deseo sería volver al Real Betis. La noticia es que va a renovar con el Paris Saint-Germain hasta 2029. Luego, queda por ver si los caminos de Fabián y el Betis se pueden cruzar otra vez, porque bueno, en su día, Fabián dejó el Betis para irse al Nápoles, porque el director deportivo 'azzurri', Cristiano Giuntoli, pagó la cláusula de rescisión de 30 kilos. Bueno, fue una apuesta ganadora. Ahora mismo Fabián lo ha ganado todo, décimo en el balón de oro y vamos a ver si en un futuro puede volver al Betis", apunta el experto en el mercado Matteo Moretto, que no se atreve a pronosticar qué ocurrirá.

El utrerano devolvía los elogios y actualizaba el calendario: "Quizás en 1-2 años..."

"Ojalá (que vuelva también). Está en otras circunstancias diferentes, siendo importante en un equipo que viene de ganar dos Champions League. Supongo que su deseo será pronto volver y estar cerca de su familia. Te tira la casa. Creo que es un error pensar que viene a retirarse, porque lo haría en su madurez futbolística y capaz de aportar muchísimo. Quizás en 1-2 años no tenga ese rol ni juegue tanto en el PSG. El Betis es su casa y le esperamos con los brazos abiertos", confesaba Dani Ceballos sobre Fabián Ruiz durante una entrevista reciente en los medios oficiales del club heliopolitano.

Ni de lejos, en el peor de los casos, sería el 'hijo pródigo' más longevo

Contando con que apurase su contrato hasta el 30 de junio de 2029 (por ejemplo, Dani Ceballos acababa con el Real Madrid en 2027 pero lo cortó un año antes), Fabián Ruiz volvería al Real Betis con 33 años, seguramente con mucho que aportar. Dos ejemplos recientes le superan y sirven de coartada al palaciego. Así, Joaquín Sánchez inició su segunda etapa en verdiblanco en 2015 con 34 años cumplidos, retirándose en 2023 a punto de cumplir los 42 años y, al menos en sus primeras campañas, siendo importante (más de 30 partidos por curso hasta el 20/21). Por su parte, Adrián San Miguel retornó con 37 años y estuvo dos temporadas (26 choques en la 24/25).