Pellegrini no se guarda nada para la Copa del Rey: tres bajas y una novedad llamativa en la lista del Betis contra el Navalcarnero

Pellegrini no ha otorgado descanso a ningún puntal e incluye a todos los disponibles en la convocatoria, en la que entra Iker Losada y se quedan fuera los dos lesionados y el sancionado Facundo Bernal

Facundo Bernal, en la imagen junto a Fornals, es una de las bajas. RBB

Manuel Pellegrini ofreció en la rueda de prensa previa al partido algunas pistas sobre la lista para el estreno copero y poco después el club comunicó la convocatoria de 24 jugadores para el choque contra el Navalcarnero en el estadio de Santo Domingo en Alcorcón.

Una citación en la que el técnico heliopolitanos no recupera a ninguno de los lesionados y pierde a un total de tres futbolistas, casos de los tocados Cucho Hernández y Junior Firpo, y del sancionado Facundo Bernal, que cumple su segundo partido de castigo tras la expulsión sufrida contra el Barcelona por su agresión a Lamine Yamal.

Junior no llega a tiempo pese a trabajar hoy con el grupo y entra Iker Losada

Junior Firpo reapareció hoy con el grupo, pero todavía no se encuentra preparado para estar entre los convocados, mientras que al colombiano no se le espera hasta después del parón internacional, posiblemente para el derbi contra el Sevilla. En cambio, Diego Llorente, que terminó con molestias la cita en Balaídos, ha llegado a tiempo e integra la convocatoria.

Lo cierto es que, más allá de las consabidas ausencias, la lista resulta muy similar a la de partidos anteriores, con la principal novedad de la presencia de Iker Losada, que, como ya adelantó el entrenador bético, estaría entre los convocados y podría disfrutar de minutos.

Morante, presente en una lista con todos los puntales

También está Morante, que ya estuvo contra el Celta y al que le dio un toque de atención en la comparecencia ante los medios de comunicación, pero, sin embargo, no ha dado descanso a ninguno de los puntales pese a enfrentarse con un equipo de Segunda RFEF.

Se barajaba que podría dejar fuera a futbolistas que acumulan muchos minutos como Abde, pero finalmente se lleva a todos los disponibles por si el partido se complica y tiene que recurrir a algunos de sus baluartes.

Esto quiere decir que no habrá oportunidades para futbolistas de la cantera más allá de lo que habitualmente viajan con el primer equipo como el mencionado Morante o el tercer portero Manu González. Y es que pese a la continuidad de Fran García y la ausencia de Junior, no ha llamado ni a Ian Forns ni a Carlos de Roa.

Esta es la lista completa de convocados del Betis para el partido de Copa el Rey contra el Navalcanero: Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González, Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez, Fran García, Marc Roca, Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Antony, Rodrigo Riquelme, José Antonio Morante, EZ Abde, Aitor Ruibal, Iker Losada y Troy Parrott.