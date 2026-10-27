Pellegrini explica lo que ocurre con Morante en el Betis y se sincera sobre Iker Losada y el Alcorconazo con el Real Madrid: "Fue un traspié en mis 1.600 partidos"

El técnico verdiblanco da un toque de atención al canterano verdiblanco y deja entrever que el gallego podría tener minutos en la Copa, a la par que restó importancia a la derrota sufrida en Santo Domingo como entrenador madridista

Manuel Pellegrini se expresó con su claridad habitual en la rueda de prensa previa al estreno en la Copa del Rey contra el Navalcarnero y se refirió a las posibles oportunidades para futbolistas sin minutos en el presente curso con argumentos certeros, a la par que restó importancia al 'Alcorconazo' copero que sufrió con el Real Madrid en el escenario que visita este miércoles.

De este modo, se le cuestionó por la poca presencia en sus planes de José Antonio Morante, que marcó en el único minuto que tuvo contra Osasuna, y por si dispondrá de opciones en la visita al Navalcarnero.

Pellegrini, muy claro con Morante

"Morante tuvo ese debut porque está entrenando bien con nosotros. Es verdad que en su puesto hay mucha competencia y que todavía le falta para ser el jugador que debiera llegar a ser por las condiciones que tiene. Está convocado y ya veremos si le damos minutos en la Copa", apuntó el 'Ingeniero', que también resultó muy explícito acerca de la situación de Iker Losada.

"La verdad es que está entrenando muy bien, es muy buen profesional, pero tiene muchos futbolistas por delante en su puesto", afirmó Pellegrini, que recordó que fue el de Gatoira el que decidió permanecer en Heliópolis pese a que se le comunicó que no contaba para el proyecto.

"Iker tomó la decisión de seguir en verano y si toma esa decisión y está aquí tiene las mismas opciones que los demás para jugar. Está citado para este partido", confirmó el entrenador heliopolitano, al que se le preguntó en varias ocasiones por su vuelta a Santo Domingo tras el revés sufrido tiempo atrás con el Real Madrid.

El 'Ingeniero' señala el 'Alcorconazo' como uno de sus muchos traspiés

"Fue una de las muchas sorpresas que ha habido en la Copa, es parte de la trayectoria de los técnicos y la verdad es que siempre aprendemos de estos traspiés, pero no pasa de ser uno más de los 1.600 partidos que he dirigido en mi carrera", indicó Pellegrini, que reconoce que fue una lección como otras, pero que no va a analizar ahora lo que sucedió.

"He tenido traspiés mucho más importantes que ese. Aquello sucedió semana sucedió por distintos motivos que ahora no tiene importancia analizar 15 años después. Saqué una enseñanza y a seguir adelante", apuntó el técnico, que confirmó que, pese a reaparecer hoy con el grupo, Junior Firpo no está citado para este partido: “El equipo llega bien. Tenemos la plantilla prácticamente al completo, excepto Cucho y Junior, y Facundo sancionado”.

Pellegrini no quiere confianzas contra el Navalcarnero

Además, hizo hincapié en que, aunque sean menos partidos, es una competición y que no pueden confiarse ante el Navalcarnero aunque sea de Segunda Federación.

“La Copa parece más fácil al principio, pero son muchos los casos de equipos que han complicado a clubes de Primera División. Todos los equipos son respetables", señaló el míster, que añadió: "Si le das tiempo y espacio a un jugador de fútbol te va a hacer diferencia. No tenemos que pensar en la división donde milita el rival, depende de nosotros pasar para la siguiente ronda. Ellos van a estar motivados, son de Segunda RFEF pero todos profesionales”.