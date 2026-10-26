Sergio Camello, que acaba en 2027, una oportunidad de mercado para los verdiblancos

Sostén rayista con siete goles y una asistencia en nueve partidos, ya se le relacionó con los heliopolitanos a finales del mercado invernal de la 24/25, aunque su inminente condición de agente libre añade atractivo a un delantero muy del gusto de la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo

Manu Fajardo era el secretario técnico del Rayo Vallecano cuando Sergio Camello, canterano del Atlético de Madrid, aterrizaba en el equipo franjirrojo, primero como cedido y, ya con el aljarafeño camino del Real Betis para acompañar a Ramón Planes en su aventura heliopolitana, traspasado a cambio de cinco millones de euros. Al ahora director deportivo verdiblanco le gusta mucho el punta madrileño, clave con sus dos goles en la final ante Francia para que España se proclamase campeona olímpica en París 2024 y al que ya intentó contratar en enero de 2025, aunque en aquel mercado invernal llegaron Antony Matheus dos Santos y el 'Cucho' Hernández.

No dejaron salir a un precio razonable al punta de Las Encinas, por lo que en el Benito Villamarín optaron por adelantar unos meses la contratación del colombiano, apuntado para el verano siguiente y por el que hubo que pagar unos 13 millones de euros. Ahora, casi dos años después, Sergio Camello podría volver a estar bajo el radar, porque, a sus 25 años, no sólo ha reverdecido sus laureles anotadores de la cantera colchonera (es el sostén rayista, con siete goles y una asistencia en nueve partidos), sino que, además, termina contrato el 30 de junio de 2027, por lo que se convertirá tácitamente en agente libre en pocos meses, pudiendo firmar por quien desee desde Año Nuevo.

Apuntaba este fin de semana el experto en el mercado Matteo Moretto que Como 1907, Olympique de Marsella y varios clubes españoles siguen de cerca la pista del ariete de 1,82, que arrancará la próxima ventana de transferencias con 26 primaveras, aunque probablemente su destino se resuelva con la nueva canícula. Escuchará al mejor postor un jugador que, por sus convicciones políticas y sociales, que no ha escondido nunca, sería también especialmente bien recibido en un vestuario donde coincidiría con gente afín como Héctor Bellerín (que debe renovar también) o Aitor Ruibal.

Dependerá mucho de una hipotética salida en punta

Como el vinculado Dion Beljo, por el que en Croacia dicen que el Real Betis habría puesto sobre la mesa hasta 20 millones de euros, la posible contratación de Sergio Camello, con la única diferencia de su precio (a coste prácticamente cero en su caso), dependerá de la configuración de la vanguardia verdiblanca en próximos mercados. Han apostado los técnicos heliopolitanos por una delantera ambiciosa en la que Aitor Ruibal sirva de complemento a dos arietes como Troy Parrott y el 'Cucho' Hernández, que se han alternado en este arranque liguero hasta la lesión del colombiano.

Jugando con un solo efectivo arriba y, a riesgo de que haya contingencias como la actual que exijan usar un 'falso 9' como Nelson Deossa, difícilmente Manu Fajardo iría por un tercer elemento de nivel salvo que salgan el irlandés o el de Pereira, aunque se trata de una forma excelente de tener las espaldas cubiertas en caso de que llegue una propuesta fuera de mercado por alguno de ellos. Con todo, no estaría de más, claro está, tomar posiciones en el caso del madrileño, pues se trata de una clara oportunidad de mercado con la que poder potenciar la plantilla sin tener que realizar ningún desembolso en forma de traspaso.