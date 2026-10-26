El Navalcarnero, rival del Betis en la Copa del Rey, acusado de racismo

Aficionados del Numancia señalaron al autor del 2-3 definitivo en el duelo del pasado sábado, Jesús Cruz, por un presunto gesto dirigido al local Mousta, veterano mediocentro senegalés, que luego se demostró con una intención radicalmente opuesta a la inicialmente atribuida

Un episodio polémico ha podido manchar injustamente al CDA Navalcarnero unos días antes de jugar ante el Real Betis en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, cita a partido único fijada para las 21:00 horas del próximo miércoles 28 de octubre en el Municipal Santo Domingo de Alcorcón (de mal recuerdo por cierto para Manuel Pellegrini). Y es que los madrileños, que ganaban por 2-3 el sábado en el estadio soriano de Los Pajaritos, veían cómo el autor del tanto definitivo, Jesús Cruz, era señalado por un presunto gesto racista hacia su homologo del CD Numancia Mouhamadou Moustapha.

Las imágenes de la celebración mostraban al mediocentro formado en el Móstoles haciendo un ademán que algunos interpretaron como la imitación de los simios que se usa, desgraciadamente, para insultar a personas de color. Este hecho y la tangana que se desató tras el pitido final del colegiado vasco Aberrieta Larraona, que se cobró una tercera expulsión por parte rojiazul, generaba lamentablemente el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones, aunque gente cercana al propio Jesús Cruz aclaraba enseguida que se trataba de una dedicatoria a su hija pequeña, Macarena, presente en la grada, aludiendo a un peluche de un mono con el que suele jugar.

Como el 'rosario de la Aurora'

El choque del Grupo 5 de Segunda RFEF en Los Pajaritos entre el CD Numancia y el CDA Navalcarnero acabó como el 'rosario de la Aurora', aunque no por la acción de Jesús Cruz que algunos interpretaron erróneamente. Y es que, después de dos expulsiones por parte soriana, hubo una melé a la finalización al acercarse el visitante Kensley Vázquez a provocar al local Pelayo Suárez. En el túnel de vestuarios vieron la roja el jugador anfitrión Iván Moreno y el fisioterapeuta foráneo, Manuel Diestro, mientras que el acta arbitral refiere el lanzamiento de un objeto que impactó en un asistente, así como varias agresiones denunciadas por parte y parte sin su presencia ni la de la Policía.

Se colgará el cartel de 'no hay billetes'

El citado malentendido no debe enturbiar la auténtica fiesta que preparan en tierras navalcarnereñas, con el cartel de 'no hay billetes' virtualmente colgado ya. Y es que si anoche a las 23:00 horas quedaba sólo literalmente una entrada a la venta online, este lunes se informaba oficialmente de que había 282 localidades solamente por asignar: 72 en la Tribuna Izquierda (al precio de 50 euros) y 210 en Fondo Norte.

Estas últimas son liberadas (al asequible precio de 30 euros, por lo que 'volarán') por parte de los aficionados visitantes, que no agotaron el paquete de 850 tickets cedidos (viajarán en torno a 640 béticos). Con todo, se esperan más de 5.000 personas en Santo Domingo para vivir 'in situ' esta histórica eliminatoria de quien ya fue capaz en la 20/21 de plantarse en los octavos de final del torneo del K.O. (cayó ante el Granada CF).