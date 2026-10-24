El Navalcarnero llega a la Copa en racha y anima a su afición: sólo quedan 42 entradas

Los madrileños sorprenden al histórico Numancia en Los Pajaritos y enlazan cinco partidos oficiales sin perder para acercarse a la zona de 'play off' de ascenso a Primera RFEF cuatro días antes de recibir a los verdiblancos en Santo Domingo, que está a punto de colgar el cartel de 'no hay billetes'

El CDA Navalcarnero, rival del Real Betis en la primera eliminatoria de la Copa del Rey el próximo miércoles 29 de octubre a las 21:00 horas, llega a esta magna cita en su mejor momento de esta incipiente temporada 26/27, ya que enlaza cinco partidos oficiales sin perder. El último, este mismo sábado en Los Pajaritos, donde los madrileños han sorprendido al histórico CD Numancia, quinto en la tabla, quedándose ya a un punto del 'play off' de ascenso a Primera RFEF. La escuadra adiestrada por el jovencísimo Miguel Zárate (de 30 años) a aprovechado la superioridad numérica durante toda la segunda mitad (los sorianos acabaron con ocho) para ganar por 2-3.

Los tantos de Roberto Esteban (al filo del descanso) y de Róber Álvarez y Jesús Cruz en las postrimerías permitieron a los rojiblancos (este fin de semana de amarillo) remontar la doble ventaja conseguida en la primera media hora de partido por Iván Moreno y Rafa Roldán, haciendo bueno los empates ante dos 'gallitos' del Grupo 5 de Segunda RFEF y rivales directos por la zona noble, Salamanca CF y Atlético de Madrid C. Antes, los de la Comarca Sur de Madrid habían vencido a la RSD Alcalá, así como al Real Murcia en los cuartos de final de la Copa RFEF que le abrieron las puertas del torneo del K.O.

Con cierto recorrido ya y un listón importante: octavos de final

Ahora, toca preparar uno de los partidos más importante de la historia del 'Naval', que, eso sí, ha disputado ya en cinco ocasiones más la Copa del Rey, alcanzando los octavos de final en la edición 20/21, cuando eliminó al CD Badajoz y la SD Eibar para acabar cayendo ante el Granada CF (0-6) en el Mariano González, sustituido en esta ocasión por un Municipal Santo Domingo de Alcorcón de mucha mayor capacidad, lo que le brindará quizás menos opciones de pase, aunque una taquilla muy superior. Además, los madrileños se quedaron en primera ronda en 2018, 2022 (en la prórroga) y 2023, llegando hasta la segunda en 2025 (le ganó el Getafe CF en el tiempo extra también).

Un último tirón propiciará el lleno este miércoles

Al cierre de esta edición, la venta online de entradas (a través de la plataforma de la AD Alcorcón) registraba una cifra muy cercana al cartel de 'no hay billetes', que se colgará seguramente antes del miércoles. De hecho, solamente quedaban a la venta 42 entradas (34 en Grada Lateral Alta y Baja, a 40 euros, y ocho en Tribuna Izquierda, a 50 euros). El Real Betis dispone de un paquete de 850 entradas al precio de 30 euros, por lo que, si no hay más devoluciones, sólo queda ese papel para que las alrededor de 5.100 localidades del Municipal Santo Domingo presenten una extraordinaria imagen.