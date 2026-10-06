El Navalcarnero prepara con mimo la cita ante el Betis: guiños, camiseta especial, posible traslado...

Los rojiblancos, que ya alcanzaron los octavos de final del torneo del K.O. en la 20/21 tras eliminar a un Eibar entonces de Primera división, juegan habitualmente sus partidos de Segunda RFEF en el Municipal Mariano González, de césped artificial y una capacidad máxima de 2.500 espectadores

Como hicieron en años anteriores otros modestos como los pacenses CD Hernán Cortés y CD Gévora (que se mudaron al Francisco de la Hera de Almendralejo) o el valenciano Torrent CF (en el Ciudad de Valencia), el primer rival del Real Betis en su aventura 26/27 en la Copa del Rey, el CDA Navalcarnero, estudiará en los próximos días trasladar el partido de la primera eliminatoria a un recinto vecino de mayor capacidad en el sur de Madrid, pues el Municipal Mariano González cuenta con un aforo máximo de 2.500 espectadores, además sin casi opciones por su ubicación de instalar gradas supletorias, como materializó el curso pasado el Atlético Palma del Río en el Sergio León.

De hecho, técnicos de la RFEF visitarán esta semana el campo situado en la calle Río Nalón, inagurado en 2005 y de césped artificial, para verificar si cumple con los requisitos mínimos para acoger un encuentro de este tipo, pues tiene autorización para hacerlo en el Grupo V de Segunda RFEF, donde los rojiblancos marchan en mitad de la tabla, pero seguramente, en el mejor de los casos, debería hacer mejoras en aspectos como la iluminación y las dependencias para prensa y autoridades. Todo se sopesará, aunque se espera una afluencia masiva de béticos, aparte de que, con los propios socios de la entidad madrileña, prácticamente no se podrían poner entradas a la venta.

Con seis peñas béticas constituidas en la capital de España o su provincia, más la facilidad para desplazarse allí desde Sevilla y la existencia de miles de aficionados verdiblancos, se superarían con creces los 420 espectadores que acudieron al duelo entre el CDA Navalcarnero y la SD Eibar el 17 de enero de 2021. Fue el último equipo de Primera que visitó la Comarca Sur, con un histórico 3-1 para los locales en el Mariano González para plantarse en los octavos de final de la Copa del Rey, su techo histórico, donde sería eliminado por el Granada CF (0-6). Luego, la grada principal se reformó y, con 1.300 asientos, ha crecido en aforo, pero no lo suficiente.

Alternativas a menos de media hora muy interesantes

A apenas 16 kilómetros de Navalcarnero se encuentra el Municipal El Soto de Móstoles (en la imagen superior), con capacidad para 14.000 espectadores y un césped natural que agradecerán en Sevilla, una fenomenal alternativa que no es la única, aunque seguramente la mejor, al Mariano González. En realidad, transitando por la autopista A-5, el club rojiblanco se encuentra varios estadios que mejorarían su taquilla y que no tendrían ocupación esos días, ya que sus moradores no participan en esta primera eliminatoria copera o, como CD Leganés o Getafe CF, jugarán a domicilio: Santo Domingo de Alcorcón (5.100 plazas), Fernando Torres de Fuenlabrada (6.000), Butarque (12.454) y el Coliseum (16.500 con las obras).

Varios guiños desde el club de los artistas

Vinculado en sus orígenes, allá por 1953, a diversas actividades culturales y recreativas de Navalcarnero, quedó en el nombre oficial ese detalle: Club Deportivo Artístico. Y han tirado de arte en sus redes sociales para dedicar varios guiños al Real Betis desde que este lunes a primera hora de la tarde se conoció el emparejamiento, que deparará, teniendo en cuenta el horarios de los anteriores y posteriores compromisos ligueros de los verdiblancos, un enfrentamiento en la tarde-noche del miércoles 28 de octubre.

Además, la institución madrileña ha pedido a sus seguidores que participen en el diseño de la equipación especial que lucirán de su habitual camiseta rojiblanca con calzón azul en la última semana de este mes ante los heliopolitanos. Hasta este miércoles 7 de octubre a las diez de la noche se podían mandar ideas y bocetos al correo electrónico del departamento de prensa del club, que deben incluir elementos o menciones a su oponente, aunque manteniendo sus patrocinadores y el membrete con la fecha del partido.