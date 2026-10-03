Definido el calendario completo del siguiente mes natural: día, hora y rivales confirmados para Sevilla y Betis

Desvelado el cronograma de la jornada 11ª del campeonato regular, mientras que la Lebrijana despeja una de las dos incógnitas que quedaban en el torneo del K.O., que este domingo dilucidará cuál será el cuarto posible rival de los hispalenses y en qué días encajan sus emparejamientos

El Real Betis sabe ya el día y la hora en que abrochará el mes de octubre. Será el sábado 31 del presente mes, a las 18:30 horas, de nuevo en La Cartuja ante el Málaga CF en un encuentro correspondiente a la jornada 11ª de LaLiga. Un encuadre que permitirá a los verdiblancos tener el mismo descanso que su siguiente rival, el Borussia Dortmund, que los recibirá en un Signal Iduna Park con alrededor de 4.000 hinchas heliopolitanos el miércoles 4 de noviembre a las nueve de la noche. Su anfitrión entonces, precisamente, visitará al unísono (sin ventaja o perjuicio para ninguno) al Bayern de Múnich en la Bundesliga en el Allianz Arena.

Con esta información divulgada por la patronal de los clubes españoles, los de Manuel Pellegrini definen su calendario para el próximo mes natural, que le llevará tras este parón de selecciones a jugar cuatro veces consecutivas en su feudo, empezando por el choque liguero ante el CA Osasuna el domingo 11 de octubre a las seis y media de la tarde, tras el que recibirá en la Champions League al Oporto el miércoles 14-O a las 21:00 horas. El sábado 17, será el todopoderoso líder FC Barcelona el que comparezca a orillas de Santiponce a las 18:30 horas, pasando luego por allí el Feyenoord (miércoles 21 en esa franja) para ir a Balaídos el domingo 25 a las 16:15.

Una vez solventado el choque a domicilio ante el RC Celta de Vigo, afrontará su debut en la primera eliminatoria de la Copa del Rey el miércoles 28 de octubre, con rival que se conocerá este mismo lunes a partir de las 13:00 horas, pues luego tendrá que recibir al Málaga CF, como ya se ha apuntado, el sábado siguiente, por lo que, con la exigencia de que transcurran al menos 72 horas entre cita oficial y cita oficial, sólo será factible otro día con variación de los horarios ligueros que perjudicaría a su respiro entre los compromisos nacionales y los de la máxima competición europea.

La Lebrijana se posiciona y sólo falta saber si el cuarto será Güimar u Hortaleza

Con el 1-2 en tierras norteafricanas de este sábado, la UB Lebrijana firmó un 7-1 contra el filial caballa, el Ceuta 6 de junio, por lo que será uno de los cuatro posibles rivales de Real Betis, Sevilla FC, Rayo Vallecano y Getafe CF en la primera ronda de la Copa del Rey, según el reparto previo de la RFEF en cuatro bombos por una presunta proximidad geográfica. De los otros tres, dos son seguros también, pues RC Recreativo de Huelva y CDA Navalcarnero se ganaron su billete vía Copa Federación. El último se conocerá este domingo tras el Atlético Unión Güimar-Sporting Navalcarnero a partir de las 13:00 horas, con 1-0 para los madrileños del partido de ida.

Los nervionenses, el jueves 29 en Copa

El Sevilla FC, que verá prolongado más que la mayoría de conjuntos de Primera división el parón Fifa al regresar a la competición el lunes 12 de octubre a las 21:00 horas en el Ciudad de Valencia contra el Levante UD, cerrará este mes natural el domingo 1 de noviembre a las dos de la tarde en el Coliseum de Getafe, lo que prácticamente asegura que su duelo de la Copa del Rey será el jueves 29-O, dado que vendrá de recibir al CA Osasuna el lunes anterior (26-O). Previamente, comparecerá en el Santiago Bernabéu para medirse con el Real Madrid a las nueve de la noche del domingo 18 de este mes.