El Betis activa la Operación Cartuja: seis partidos en un mes entre LaLiga y la Champions League

El equipo verdiblanco recibe este jueves al Getafe en el penúltimo partido antes de un largo parón de tres semanas del que regresará con cuatro partidos en casa en sólo ocho días

El Real Betis ha alcanzado la jornada 6 en LaLiga EA Sports copando un privilegiado escalón en el podio, con 12 puntos de 15 posibles; sólo por detrás del Real Madrid y del FC Barcelona. Antes de afrontar un largo parón de tres semanas sin competición de clubes por los compromisos de las selecciones nacionales, los verdiblancos recibirán este jueves al Getafe CF en el primer evento de la 'Operación La Cartuja': una secuencia de seis partidos de ocho -cuatro de ellos seguidos- al calor del beticismo.

Tras el choque de este jueves ante el Getafe CF, en la última sesión de esta intersemanal jornada 6 en Primera división, el Real Betis se marchará al parón con la visita del próximo domingo a Riazor para enfrentarse al RC Deportivo de La Coruña. Luego vienen 21 días de parón como antesala de una batería de cuatro encuentros seguidos como local, dos de LaLiga y dos de la UEFA Champions League, cuyo calendario ha quedado totalmente definido este viernes con la publicación por parte de LaLiga de los horarios de la jornada 9, con un duelo ante el FC Barcelona.

Tras 21 días parados, dos semanas seguidas de fútbol en La Cartuja

El Real Betis no competirá durante los 21 días que van desde el próximo domingo 20 de septiembre hasta las 18:30 horas del domingo 11 de octubre, cuando recibirá al CA Osasuna en la jornada 8 de LaLiga. Sólo tres días después, el miércoles 14 de octubre a las 21:00 horas y también en La Cartuja, los pupilos de Manuel Pellegrini jugarán contra el FC Porto la segunda jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League. El reestreno como local en la máxima competición continental en su hogar provisional mientras levanta el nuevo Benito Villamarín, que ya escuchó ese himno hace 21 años.

Este viernes ha conocido que la tercera cita seguida ante la incondicional afición bética será a las 18:30 horas del sábado 17 de octubre con el FC Barcelona como visitante en el coliseo cartujano y cerrará este baño de masas a las 21:00 horas del miércoles 21-0, con el Feyenoord de Rotterdam neerlandés como contrincante y en la tercera jornada de una Fase de Grupos de la UEFA Champions League que arrancó de manera brillante gracias al 2-3 ante el LOSC de Lille en este sensacional inicio de curso.

Betis - Málaga, para despedir octubre

La secuencia se interrumpirá con un duelo en Balaídos contra el RC Celta de Vigo en la jornada 10 en Primera división y aún sin fecha oficial. Eso sí, el Betis no tardará en volver a La Cartuja y recibirá al Málaga CF en la jornada 11, aún sin día ni hora fijada aunque cabe deducir que se jugará en alguna de las franjas del sábado 31 de octubre; puesto que la primera semana de noviembre vuelve la Champions con un desplazamiento a Dortmund para enfrentarse al Borussia (a las 21:00 horas del 4-N).