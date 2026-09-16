Deportivo - Sevilla, en directo el partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports en vivo online

ESTADIO Deportivo te cuenta, minuto a minuto, este choque liguero entre blanquiazules y blanquirrojos, quienes se han destapado como dos de las mayores sorpresas de este arranque de la temporada 2026/2027

En estas dos horas te contaremos las alineaciones oficiales en cuanto salgan y, después de seguir el encuentro, nos quedaremos para ofrecer un amplio análisis con la crónica, el uno a uno con las notas de los jugadores, la polémica y las declaraciones de los protagonistas

Mi nombre es Aitor Torvisco y te invito a que te quedes por aquí cerquita que vamos a ir repasando lo más destacado de la previa de este encuentro de la jornada 6 de LaLiga EA Sports.

Abrimos el directo en el que te vamos a contar, minuto a minuto, todo lo que ocurra en el encuentro que a partir de las 19:00 horas disputarán el RC Deportivo de La Coruña y el Sevilla FC en el Estadio de Riazor.

Sí ha vuelto a entrar en la lista Marcao Teixeira , aunque el central brasileño sigue presentando un evidente déficit físico que le hace partir incluso por detrás del defensor del filial Iker Muñoz, que se mantiene con el primer equipo. Luis García Plaza ha repetido citación con los mismos 24 que ganaron el pasado viernes al Valencia CF

Te recordamos que el Sevilla FC llega a este partido con las bajas por lesión de Arouna Sangante y Rubén Vargas ; más la de Fábio Cardoso , por decisión técnica.

Sólo cuenta con las ausencias del aún renqueante Noé Carrillo y de Teun Gijselhart, quien después de quedarse fuera de la convocatoria ante el Getafe CF por decisión técnica ha confirmado este miércoles su cesión al Al-Ain.

El técnico del Depor, el ex del Sevilla Atlético Antonio Hidalgo, ha mantenido en secreto la citación hasta última hora y aún no hay publicación oficial .

Teniendo en cuenta todos estos condiciones expuestos, estos serían los onces más probables de Antonio Hidalgo y Luis García Plaza

Al margen de los futbolistas con problemas físicos, con incierto futuro en ambas entidades o con bajos momentos de forma también cabe recordar que LaLiga organiza tres jornadas en sólo siete días y se esperan rotaciones por parte de ambos entrenadores.

Juan Iglesias, a falta de nueve minutos, logra el tanto del triunfo nervionense frente a un rival feble que, aun así, asustó con un tiro de Otorbi al palo, que le había salvado antes, junto a Dimitrievski, de sendos cabezados de Stassin y Kike Salas; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Sexto clasificado, con 10 puntos de 15 como brillante parcial, el equipo nervionense se ha hecho acopio de un mullido colchón que le ayudará a amortiguar posibles golpes y ha adquirido un nivel de confianza que hace mucho que no se veía.

Con cinco goles en cinco partidos, el delantero togolés está tirando de un equipo que aún espera la mejor versión de Yeremay Hernández y la adaptación de refuerzos de lujo como Josema Giménez -se lo quitó al Sevilla- o Marc Casadò. El equipo coruñés, recién ascendido, está séptimo con 9 de 15

Después de jugar hoy en La Coruña, el equipo de Luis García Plaza se irá al larguísimo parón con un duelo ante el FC Barcelona, después de haber despedido ya agosto recibiendo al Atlético de Madrid.

Odysseas Vlachodimos estará en portería; defensa de cuatro con Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo ; doble pivote para Lucien Agoumé y Youssouf Fofana ; con Miguel Sierra en la derecha, Félix Correia en la izquierda y Jon Guridi como enganche por detrás de Lucas Stassin ; referencia más adelantada

Luis García Plaza vuelve a cambiar de dibujo y sale con un delantero. Habrá que esperar para ver si es un 1-4-2-3-1 o si se sitúa más sobre el 1-4-3-3

Leo Román forma en portería; Adri Altimira, Giménez, Loureiro y Angeliño guardan la línea defensiva; y el exsevillista Luismi Cruz y Yeremay se situarán como extremos en una medular arropada por Amatucci y Riki Rodríguez ; mientras que Nsongo y Aubameyang actuarán en la delantera

Por su parte, al Deportivo le ha arbitrado 10 partidos de los que sólo ha ganado uno. Los otros son cinco empates y cuatro derrotas.

En estas 35 citas, el Sevilla presenta un óptimo balance de 17 victorias, 8 empates y 10 derrotas; aunque para encontrar la última alegría hay que retroceder en el tiempo dos años y medio: en abril de 2024, con un 2-1 ante el RCD Mallorca. Desde entonces, suma dos derrotas más una igualada.

El colegiado canario Alejandro Hernández Hernández dirigirá el choque entre RC Deportivo y Sevilla FC; siendo el balear Guillermo Cuadra Fernández el encargado de auxiliarle desde el VAR. Es el primer choque entre ambos conjuntos que pita; pero ya ha pitado en 10 ocasiones a los gallegos y hasta en 35 a los andaluces.

El técnico de los nervionenses se quejó en la rueda de prensa previa de las numerosas acciones que les han perjudicado en este inicio de curso en el que el Sevilla FC se ha convertido en protagonista principal del programa 'Tiempo de Juego' que emite semanalmente el CTA en los canales de la RFEF.

El ex del Sevilla Atlético se queja de haber tenido "menos descanso" que su rival y, aunque celebra el estado de forma de Aubameyang, avisa de que los visitantes cuentan en sus filas con un fichaje de los que marcan las diferencias

El RC Deportivo de La Coruña y el Sevilla FC se miden en la tarde de este miércoles en el Estadio de Riazor para enfrentar sus sorprendentes rachas de resultados. El equipo local, recién ascendido a LaLiga EA Sports, llega invicto a esta sexta jornada con un Pierre-Emerick Aubameyang en estado de gracia. Por su parte, el conjunto visitante lleva tres cursos seguidos peleando por eludir el descenso y se salvó por sólo un punto en los dos últimos; pero hasta la fecha sólo suma una derrota, lo que le permite llegar a Galicia ocupando puestos europeos.

Sexto contra séptimo: duelo entre dos sorpresas de este inicio de LaLiga

El equipo de Luis García Plaza empezó la sexta jornada en Primera división desde una privilegiada sexta posición de la clasificación y con 10 puntos de 15 posibles. Arrancó de manera excelente, con una victoria por 2-1 ante el Rayo Vallecano y un reconfortante 1-3 en su visita al Athletic Club de Bilbao.

Luego, se vio sorprendido por la salida en tromba del Atlético de Madrid y encajó un 1-3 en el Sánchez-Pizjuán del que ha sabido reponerse con cuatro puntos de seis que bien pudieron ser más. En el último suspiro se le escapó un triunfo amasado jugando con uno menos ante el RCD Espanyol (1-1) y el pasado viernes refutó su trabajada solidez defensiva con un triunfo frente al Valencia CF (1-0).

Por su parte, los de Antonio Hidalgo acumulan elogios generalizados de toda LaLiga por su ilusionante puesta en escena. Viene de cosechar en Getafe su tercer empate por un idéntico marcador de 1-1 que ya firmó en la jornada 1, ante el Elche CF, y en la 2, en Málaga. Entre medias, demostró su pegada celebrando seis goles ante el Valencia CF (3-1) y el Villarreal CF (2-3) para recibir esta tarde al Sevilla FC en esta jornada intersemanal instalado en una plácida séptima posición con 9 puntos de 15.

El Sevilla FC vuelve a Riazor ocho años después

El duelo de este miércoles será el número 110 entre ambos equipos en competiciones oficiales. En los 109 encuentros precedentes, el balance es ligeramente favorable al Sevilla FC, con un total de 44 victorias y 26 empates frente a los 29 triunfos del RC Deportivo.

Todas las victorias del Depor han sido en Riazor, por lo que los locales dominan la estadística de los 54 choques en el fortín de los blanquiazules, precedentes que se completan con 14 igualadas y con 11 encuentros ganados por los sevillistas.