Deportivo - Sevilla: horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El Sevilla regresa a Riazor casi ocho años después para medirse con un Deportivo revelación con la intención de sumar su segundo triunfo lejos de Nervión

Después de imponerse al Valencia para sumar diez puntos de 15 posibles, el Sevilla visita este miércoles Riazor para medirse con la revelación de Primera división, un lanzado Deportivo de La Coruña.

Los nervionenses afrontan esta cita con la ilusión de dar un golpe en la mesa y sumar su segundo triunfo a domicilio tras haber asaltado San Mames y acariciado la épica en Cornellá, a sabiendas, además, que se marchará al parón con el complicadísimo choque contra el indomable Barça en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla tiene a su favor los números en Riazor

El Sevilla cuenta con el as en la maga de que regresa a Riazor casi ocho años después con las últimas estadísticas a favor, tanto en cuanto encadena seis visitas sin perder en el feudo gallego, con tres victorias y tres empates, y para encontrar la última derrota hay que remontarse a la campaña 09/10. Una racha con la que revirtió su mal fario en las visitas al Dépor, pues llegó a encadenar 12 derrotas consecutivas y la friolera de 20 desplazamientos sin ganar.

Lo cierto es que este partido se celebra en un contexto inesperado, pues era difícil de predecir que ambos conjuntos llegarían a la jornada 6 en la zona alta, con el Sevilla sexto, con 10 puntos, y el Deportivo, séptimo, con solo una unidad menos.

El Dépor, el único invicto junto al Barça

Además, los de Antonio Hidalgo, con Aubameyang como estrella indiscutible, reciben a los blanquirrojos con la condición de invicto, privilegio que solo comparte con el líder de la tabla, el Barcelona.

De esta manera, el Deportivo todavía no conoce la derrota y presenta un saldo de dos triunfos, uno de ellos en La Cerámica, y tres empates.

Deportivo-Sevilla: ¿A qué hora arranca el partido?

El partido que enfrenta a Deportivo y Sevilla, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga, se jugará en Riazor este miércoles 16 de septiembre de 2026, a partir de las 19:00 horas, por lo que entra en la primera franja horaria de este miércoles, junto al encuentro entre Atlético de Madrid y Osasuna.

Deportivo-Sevilla: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido de la jornada intersemanal en el que se verán las caras deportivistas con nervionenses se podrá ver en abierto previo registro en la plataforma DAZN, además de en Movistar + por medio de pago, con la opción habitual de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Deportivo-Sevilla: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de seguir el partido por Televisión, ESTADIO Deportivo ofrece la opción de no perderse nada de este interesante duelo gracias a su pormenorizado minuto a minuto a través de www.estadiodeportivo. La cobertura de ED proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las puntuaciones de los futbolistas sevillistas.