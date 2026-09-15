Sangante y Vargas marcan una nueva sesión del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán antes de viajar A Coruña

El central francés y el suizo siguen siendo las principales ausencias de un equipo que ya se ilusiona con poder dar un importante golpe de autoridad en tierras gallegas antes del largo parón de selecciones

Muchos, hace unas semanas, hubiesen firmado que el Sevilla hubiese hecho este comienzo de temporada. Diez puntos de quince posibles hacen que se levante el optimismo con una plantilla que, ni mucho menos, transmite lo que ha sólido ser en los últimos años. De hecho, como detalle, el club ya ha superado a estas alturas los números del último Sevilla de Lopetegui que alcanzó Champions. Algo que hace dimensionar que algo puede estar cambiando en Nervión y, tras mucho tiempo, empieza a aparecer de nuevo el positivismo.

Ya lo llevábamos avisando tiempo, y es que Luis García Plaza tenía un objetivo claro. Recuperar el Ramón Sánchez-Pizjuán era la clave de un año en el que cada punto vale oro, y había que conseguir que el estadio fuese ese fortín que siempre ha solido ser. Por ahora, la apuesta no está saliendo muy mal, con dos victorias en los tres partidos disputados. La última, frente al Valencia, mostró a un equipo muy superior a su rival; faltando la puntería que acabó finiquitando Juan Iglesias para lograr otros tres puntos más. Quedan dos partidos antes del largo parón de selecciones, y esos son frente al Deportivo A Coruña y el FC Barcelona. Teniendo en cuenta que el duelo frente a los de Hansi Flick apunta a ser un trámite, las aspiraciones se encuentran en Riazor.

En la sesión de este martes, antes de viajar por la tarde a tierras gallegas, no ha habido novedades reseñables. Rubén Vargas y Arouna Sangante siguen siendo las bajas de este equipo, por lo que no viajarán a Galicia para este duelo de la 6ª jornada de LaLiga EA Sports. En el caso del suizo, todavía sigue recuperándose de sus molestias en la rodilla, no habiendo un tiempo estimado para que se le pueda ver sobre el terreno de juego. Con el francés hay algo más de optimismo, recuperándose aún de su esguince en el tobillo que ya no le permitió estar el pasado viernes en el Pizjuán. Otra de las presencias más reseñables es la de Fabio Cardoso. El portugués sigue buscando una solución para su situación, ya que fue el propio Ignacio Navarro el que espetó que ya se le había comunicado que no iba a contar en este Sevilla. Desde el pasado lunes, está entrenando junto a sus compañeros y, en la rueda de prensa que ahora dará Luis García Plaza, habrá que ver si hay alguna novedad con su situación. Aunque no se espera eso.

Con todo esto viajarán los de Luis García Plaza a una plaza muy complicada. Muchos eran los que querían el ascenso del conjunto gallego a LaLiga EA Sports, aunque ni mucho menos se esperaban este espectacular arranque de campeonato. Nueve puntos logrados y, por ahora, no ha palpado el sabor de la derrota en Primera División. Aubameyang es el que lidera el ataque del equipo de Antonio Hidalgo, anotando cinco goles en los primeros cinco encuentros. Mejores ingredientes imposibles para que el conjunto sevillista intente aguar la fiesta en tierras gallegas.