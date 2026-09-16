Negocio económico para el Sevilla con la futura venta de Antonetti por la letra pequeña de su traspaso

El Sevilla se frota las manos con el espectacular arranque del delantero en Portugal, ya que, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, conserva un elevado porcentaje de su pase ahora que despierta máxima atención

El Sevilla dispone de la posibilidad en los próximos mercados de obtener una inesperada inyección económica merced a una operación que cerró hace dos veranos y que todo apuntaba a que no reportaría ningún beneficio a las arcas nervionenses.

De ese modo, tras un curso como sevillista en las filas del filial y con dos partidos en el primer equipo, Leandro Antonetti hizo las maletas rumbo al Estrela Amadora luso en el último día de la ventana estival de 2025 en una transacción acordado entre clubes sin ingresos reseñables de forma directa.

El porcentaje del pase de Antonetti que conserva el Sevilla

No obstante, por la presumible proyección del joven delantero y la posibilidad de que se pudiera revalorizar en el campeonato luso, el club de Eduardo Dato, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, se reservó un porcentaje considerable de su pase, más concretamente un 30% de una futura venta que puede reportarle réditos económicos más adelante a tenor de la explosión del punta en su segundo año en el Estrela Amadora.

De ese modo, tras una primera campaña para olvidar, con solo 330 minutos disputados y ningún gol en su cuenta, Antonetti ha revertido su situación con un arranque espectacular en el presente ejercicio, que lo ha convertido en una de las sensaciones de la Liga Portugal.

Cuatro goles y una asistencia en seis partidos

No en vano, sumó cuatro goles en las primeras cuatro jornadas, con acierto por choque, y el pasado fin de semana, en el partido contra el Rio Ave (33), volvió a participar en uno de los tantos al asistir en el primero a Stoica, por lo que el internacional puertorriqueño presenta guarismos extraordinarios en la primera fase del campeonato liguero, con cuatro goles y una asistencia en 533 minutos repartidos en seis partidos.

Así las cosas, promedia un gol cada 133 minutos y es un fijo en los planes del técnico, Pepa, como se refleja en que ha partido de titular en todos los encuentros y en el que menos ha jugado ha estado 87 minutos sobre el terreno de juego.

Crecimiento potencial de su valor de mercado

A día de hoy, su valor de mercado asciende a 200.000 euros según la estimación de Transfermarkt, tras haber alcanzado 300.000 en el Sevilla Atlético, si bien, de seguir a este nivel, su tasación experimentará un crecimiento exponencial que repercutirá en los intereses sevillistas al conservar el tercio de sus derechos para hacer negocio en el futuro. Una posibilidad que parecía imposible tras el curso pasado, pero que toma forma por su resurrección en la 26/27 y el hecho de que varios clubes empiezan a seguirle de cerca.

En su etapa como nervionense disputó1.942 minutos repartidos en 30 partidos, con un nada desdeñable balance de cinco goles y tres asistencias. Además, entró en varias convocatorias del Sevilla y llegó a participar en dos encuentros, en el debut liguero contra el Espanyol a las órdenes de García Pimienta y en la antepenúltima jornada contra Las Palmas con Caparrós en el banquillo.