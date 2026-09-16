García Plaza apuesta con firmeza por Isaac Romero para confirmar su nueva situación en el Sevilla: "El más acertado"

El técnico madrileño refuerza su confianza en el delantero y le abre más espacio del esperado en sus planes al considerar que cumple con una tarea fundamental en sus planteamientos

Luis García Plaza insistió en verano en la llegada de otro delantero en verano tras el fichaje de Robbie Ure para poder completar el ataque y disponer de la opción de desplegar su esquema preferido, el 4-4-2.

Sin embargo, esta insistente petición no suponía un desprecio al punta con el que ya contaba, un Isaac Romero que en ningún momento llegó a estar en la rampa de salida más allá de que el Sevilla escuchaba ofertas por todos los futbolistas de su plantilla. Más bien al contrario, pues el técnico madrileño rescató de una situación difícil al canterano a su llegada a Nervión y siempre ha confiado en lo que puede aportar.

De ese modo, esta temporada ha participado en todos los partidos a excepción del empate contra el Espanyol, condicionado por la expulsión de Sangante, y fue titular en el debut liguero y el pasado viernes, lo que fue muy significativo al contar con él en la primera ocasión que empleó dos delanteros juntos en detrimento de Robbie Ure.

Elogios por partida doble de García Plaza a Isaac Romero

Además, tras el partido justificó su apuesta por el lebrijano y alabó su trabajo como ejemplo de que encaja en el perfil de jugador que necesita en la plantilla. "Debemos crecer desde abajo. El partido de Isaac Romero en la presión, por ejemplo, ha sido casi perfecto. Debemos intentar recibir pocos goles. Defensivamente, quitando la primera parte ante el Atlético de Madrid, hemos demostrado que somos fiables", apuntó el entrenador sevillista, que en vísperas de la visita a Riazor, volvió a acordarse para bien de Isaac Romero, al que destacó por encima del resto de atacantes.

"Miguel (Sierra) no estuvo al nivel que nos tiene acostumbrados, tampoco Lucas (Stassin) ni nadie arriba estuvo a nivel. El mejor o el más acertado en el trabajo fue Isaac, bastante bien en ese sentido", resaltó García Plaza, como reflejo de que el de Lebrija cumple lo que le pide más allá de su puntería de cara puerta.

Un gol e Isaac Romero y una asistencia en 175 minutos

De momento, Isaac Romero suma un gol y una asistencia en 175 minutos, mientras que Robbie Ure todavía no se ha estrenado pesar de haber jugado casi el doble (305 minutos) y el último en llegar, Stassin, también ha anotado un gol en los 119 minutos que ha estado sobre el campo.

Así las cosas, todo apunta a que Isaac Romero desempeñará un rol trascendente en este curso a pesar de haber reforzado el ataque con dos efectivos por el despliegue físico y una movilidad que Luis García Plaza entiende que pueden ser muy útiles cuando entienda conveniente recurrir al 4-4-2.

En este sentido, el lebrijano podría repetir titularidad contra el Deportivo, ya dependiendo de si apuesta por dos puntas o refuerza el centro del campo con tres efectivos ante el crecimiento en recursos en esta posición. Si apuesta por un solo referente, Robbie Ure o Stassin responden más al perfil para luchar en solitario.