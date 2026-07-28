Apuesta seria por Isaac Romero dentro o fuera del Sevilla

García Plaza considera con razón que encaja en sus planes a sabiendas de sus limitaciones y puede resultar muy útil en el próximo proyecto, si bien la salida igualmente sería interesante y viable a tenor del interés que sigue despertando en determinados mercados

Las expectativas generadas condicionan considerablemente la perspectiva a la hora de valorar el rendimiento de un futbolista y resulta obvio que su extraordinaria irrupción en el primer equipo ha pasado factura a Isaac Romero al no corresponderse exactamente con lo que puede ofrecer.

Su acierto anotador en la 23/24 con En-Nesyri de compañero y seis goles en 14 partidos presentó una versión del lebrijano que nunca ha vuelto a mostrar en las dos siguientes temporadas completas. Así, en la 24/25 y el pasado curso no pasó de los cinco goles en 32 y 31 encuentros, respectivamente, lo que ha menoscabado seriamente su credibilidad de cara al sevillismo por haberse alejado de lo que prometía.

Pero la realidad se acerca más a esta versión que a la de sus inicios, porque ha quedado demostrado que el lebrijano no se trata de un 'killer' goleador y que no reúne condiciones para ejercer de punta de lanza en solitario ni que recaiga en sus espaldas el peso realizador del equipo.

A Isaac Romero hay que valorarlo en su justa medida a través de otros factores también trascendentes en la vanguardia, como su trabajo incansable, su capacidad de asociación en la zona de influencia, su movilidad y generación de espacios, pero resulta fundamental que tenga un acompañante arriba para maximizar virtudes menos visibles y con escaso reconocimiento.

Isaac Romero cuadra en los planes de Luis García Plaza

Luis García Plaza lo entendió a la perfección y lo otorgó protagonismo desde su llegada para compartir ataque con Akor Adams o Maupay, por lo que cuando se confirmó que lideraría el nuevo proyecto nervionense comunicó a la dirección deportiva que Isaac Romero entra en sus planes para competir por un puesto.

Isaac realmente cuadra en los planteamientos del madrileño y personalmente considero que se trata de un activo aprovechable si es capaz de superarse a sí mismo y ser más fuerte mentalmente, pues en muchas ocasiones le lastra su facilidad para perder la confianza, entrando en bucle por las críticas de la afición.

Obviamente, la pretemporada no le está beneficiando en absoluto al no contar con ningún acompañante arriba y la falta de gol menoscaba su imagen, pero la realidad es que esta pretemporada, con tanta ausencia de efectivos y el proyecto en construcción, no sirve por ahora para extraer conclusiones de ningún tipo.

Isaac tiene cartel en Europa y gusta mucho en Rusia

Con fe en sus posibilidades y el compromiso que le caracteriza, Isaac puede ser útil en el Sevilla 26/27 si se le mide desde lo que realmente entra en su margen de aportación, si bien, obviamente, también sería una vía interesante una venta en el caso de llegar una oferta interesante.

Al mismo futbolista le podría venir de perlas cambiar de aires y lo cierto es que, como ha podido constatar ESTADIO Deportivo, dispone de cartel en Europa, sobre todo en determinados países como Rusia. De momento, mientras siga aquí, se merece una nueva oportunidad en un contexto más adecuado con una apuesta de verdad. Así lo cree también Luis García Plaza