Víctor Orta propicia con sus fichajes las cuatro últimas grandes plusvalías en Nervión

Las ventas de Akor Adams, Dodi Lukébakio, Loïc Badé y Stanis Idumbo, firmados en las dos campañas planificadas por el madrileño, supusieron unos ingresos fijos de casi 74 millones de euros, tras una inversión inferior a 28, lo que suponen casi 46 millones de beneficio

Cuatro futbolistas fichados en las dos temporadas (y cuatro ventanas de transferencia) bajo la planificación de Víctor Orta (la 23/24 y la 24/25) han generado las cuatro grandes (y únicas) plusvalías de estas dos campañas sin el madrileño al frente: tres en la 25/26, con Antonio Cordón en su puesto, y la que abre la 26/27, con José Ignacio Navarro a los mandos. Un total de algo menos de 46 millones de euros fijos (sin contar bonus por rendimientos individuales y colectivos, que podría elevar el total a casi 15 más) de beneficio, tras comprar por menos de 28 millones a Stanis Idumbo (400.000 euros), Dodi Lukébakio (alrededor de 10 millones), Loïc Badé (apalabrado por Monchi, pero cerrado por él por unos 12) y Akor Adams (5,5), que fueron vendidos posteriormente, respectivamente, por 10, 20+4, 27+4 y 16,8+6,7.

Un valor de mercado que dobla y hasta cuadruplica la inversión

Además, los dos componentes actuales de la plantilla con mayor valor de mercado, según 'Transfermarkt', son Rubén Vargas y Lucien Agoumé, ambos tasados en 15 millones de euros. El internacional suizo llegó del Ausburgo en el zoco invernal de la 24/25 por 2,5 millones y por el se pide precisamente el listón que fija la citada web especializada. Por su parte, por el mediocentro franco-camerunés se ejerció la opción de compra de cuatro millones por el 50% del pase y se pactó la compra de otro 40% por la misma cantidad, movimiento ya ejecutado con el de Granja de Torrehermosa. El Sevilla FC espera obtener por él hasta 20 millones de euros.

¿Pone el tiempo en su lugar a Víctor Orta con las plusvalías dejadas en el Ramón Sánchez-Pizjuán?

"Lo cierto es que, en parte, yo creo que sí. Porque, bueno, demuestra que Víctor Orta hizo grandes movimientos, aunque luego a la hora de configurar la la plantilla no acertó del todo. Y es que quizá, ésa es mi mi opinión, se trata de un gran scouting, de un gran descubridor de talento, pero que no es tan acertado, que no es quizás el mejor planificador o creador de plantillas. Y eso es lo que le pesó en el Sevilla; así lo veo yo al menos", establecía Alejandro Sáez en la última edición de 'El Debate de ED'.

"Coincido en parte contigo en el hecho de que es verdad de que captó buenos futbolistas y que se han obtenido por algunos de ellos grandes plusvalías, pero, claro, salvo en el caso de Idumbo, que ha multiplicado por mucho la inversión al sacarle 10 millones al Mónaco, en el de Akor Adams ha pasado de comprarlo por 5,5 millones a obtener casi cuatro veces más. Pero, por ejemplo, a Dodi Lukébakio le sacó el doble de lo que costó. También es verdad que ha tenido la oportunidad que no van a tener sus sucesores de hacer grandes inversiones. En el caso de Djibril Sow y el belga, prácticamente 10 millones más pluses eada uno. Vamos a ver lo que reporta Rubén Vargas, que es verdad que, al ser de invierno, costó 2,5 millones y se habla de que tiene de precio de salida unos 15. La desventaja que va a tener José Ignacio Navarro y que también tenía Antonio Cordón es que no podían hacer prácticamente inversiones. El Sevilla FC sigue sin poder inscribir a los que tiene y es el que menos (o el que nada) se ha gastado en fichajes. El año pasado creo que era también una cifra irrisoria, que fue lo que lo que le pagó por Batista Mendy al Trabzonspor. Entonces, es verdad que se pueden generar más plusvalías cuanto más alta es la inversión que haces en futbolistas que se supone son de mayor nive", terciaba Óscar Murillo.