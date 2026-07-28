Zidane, flamante nuevo seleccionador de Francia y mito del Real Madrid: "He tenido otras propuestas y las he rechazado todas por estar aquí"

El exfutbolista confirma las sospechas y se convierte en el sustituto de Didier Deschamps en Francia. Vuelve a un banquillo tras su salida del club blanco en 2021: "La única cosa que quería hacer después del Real Madrid era esto"

Zinedine Zidane se ha convertido oficialmente en nuevo seleccionador de Francia. Se han confirmado las sospechas con el exfutbolista, que asumirá el cargo de sustituir a Didier Deschamps en el banquillo de la semifinalista del Mundial 2026. El técnico firma un acuerdo para los próximos cuatro años, como ha apuntado Phillipe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, que le ha dado la bienvenida.

Zinedine Zidane: "He tenido propuestas y las he rechazado porque quería ir a Francia"

Zinedine Zidane tomó la palabra: "Gracias a todos. Es un mensaje de apoyo a los bomberos y todos los que trabajan por los incendios. Es un momento complicado y ese es mi primer pensamiento. Gracias a la Federación y al presidente por su confianza, a todos los empleados de la FFF y si funciona tan bien es porque hay un gran equipo. Para mí esto es un sueño".

Además, Zidane añadió que "ha tenido propuestas estos cuatro - cinco años de clubes y les he rechazado porque solo quería ir a Francia, era lo único que quería hacer. Recorrí todo el camino como jugador y lo voy a dar todo para seguir ganando. Quiero felicitar a Deschamps y todo su staff, bravo por todo lo que has hecho. Solo queremos ver a Francia ganar y voy a poner toda mi energía por este equipo. Gracias".

Zinedine Zidane: "A mí lo que me anima es ir, marcar goles, el juego"

El nuevo seleccionador de Francia comentó cómo se siente en estos momentos: "Una felicidad inmensa, no puedo decir otra cosa. Solo pienso en trabajar con Francia y eso lo que me anima ahora". Sobre su estilo, afirmó que "lo veréis pronto, en septiembre lo explicaré mejor y tendremos tiempo. Me anima el juego, yo era un 10 y a mí lo que me anima es ir, marcar goles, el juego, llevo 25 años en España y sabéis eso lo que quiere decir".

Zidane comentó que empezó con "Francia, en el campo era un líder en el campo y ahora creo que puedo serlo como seleccionador. Esto es lo que quería hacer, yo hice todo hasta llegar a la absoluta y es lo más bonito que me ha pasado, hasta ganar en el 98 la Copa del Mundo, y hoy estos cuatro o cinco años he estado esperando este día. Estoy emocionado, esto es muy fuerte para mí, estoy feliz".

Zidane: "Será mi responsabilidad de seguir ganando con este equipo"

Zidane fue preguntado por la figura de Mbappé: "No hemos hablado con él, queremos que descanse que lo necesita y hablaremos con todos en septiembre. Tenemos un grupo extraordinario, hay materia, hay que explicar a los jugadores mi proyecto y lo que queremos hacer y será mi responsabilidad de seguir ganando con este equipo. Quiero seguir haciéndolo".

Por otro lado, el seleccionador de Francia valoró el momento de España: "No solo está España, hay que ganar a todos. España le conozco bien pero la prioridad es Turquía que es mi primer partido. Voy a poder estar tres semanas con los jugadores y eso es casi inédito y está muy bien".

Zinedine Zidane, sobre el Mundial de Francia: "No hay nada que reprochar"

Zidane habló del Mundial que firmó Francia, eliminada por España en semifinales: "Ha estado magnífico, el juego también, estuve allí y creo que todos lo hemos pasado bien. No hay que nada que reprochar y ahora lo haremos distinto. Porque Blan es Blanc, Didier es Didier y Zidane es Zidane. Pero no es una torura, hay que seguir ganando. Tendremos tiempo de hablar más sobre nuestra idea".

Zidane ya anticipa cómo puede ser su primer encuentro contra España: "Habloar con Didier es un placer, pero no está previsto. España sé que es un partido complicado, porque cuando ves el resultado no ha pasado como se esperaba pero puede pasar. Pero el día que me enfrente a España habrá que hacer cosas como las siento, pero ahora pienso en Turquía".

Por último, Zidane, con el que se cerró el acuerdo para firmar por Francia, explicó que "siempre vi a este equipo de Francia como aficionado pero también como un futuro seleccionador. No lo voy a esconder. Me dije que la única cosa que quería hacer después del Madrid era esto. Una vez que Didier tomó su decisión, desde ese momento me animé a poder ser el siguiente, y es lo que hemos hecho".