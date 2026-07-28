Aclarada la postura de Luis Enrique sobre el fichaje de Rodri

El club francés pensó en el reciente campeón del mundo con España, pero la firme postura del técnico asturiano abre un nuevo escenario: desde París buscan opciones para la parcela ofensiva y el Real Madrid sigue pendiente de negociar con el Manchester City para cerrar el fichaje del centrocampista

El PSG está pendiente de cualquier oportunidad que pueda surgir en pleno mercado de fichajes para llevar a cabo un movimiento. Pese a que el conjunto de Luis Enrique lleva dos años consecutivos ganando la UEFA Champions League, Nasser Al Khelaifi y Luis Campos siguen pendientes de posibles incorporaciones que puedan firmar. Una de ellas es la de Rodri, pero el técnico asturiano parece tener clara su postura.

Luis Enrique conoce a Rodri por su pasado en la selección española, especialmente en el Mundial 2022, cuando le situó en la posición de central. Sin embargo, el técnico del PSG sabe que cuenta con la figura de Vitinha, uno de los mejores en el pivote. Junto al portugués, el entrenador asturiano tiene opciones como las de Joao Neves, Fabián Ruiz o incluso Zaire-Emery, lo que deja la puerta cerrada al jugador del Manchester City.

El PSG es una máquina perfecta que busca más en el mercado de fichajes

Los últimos éxitos conseguidos en el PSG invitan a pensar que pocos fichajes mejorarían a la actual plantilla que tiene Luis Enrique. El conjunto francés ha conseguido algo inédito en su historia como el hecho de conseguir dos UEFA Champions League de manera consecutiva, siendo el máximo favorito para volver a levantar la Copa de Europa la siguiente campaña. Además, el técnico asturiano cuenta con estrellas en cada línea de su once.

Luis Enrique dispone de jugadores como Achraf o Nuno Mendes en los laterales, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz en el centro del campo, y otros como Dembélé y Kvaratskhelia en la parcela ofensiva. Por ello, el presunto interés del PSG en Rodri podría complicar los planes del Real Madrid, que es el principal interesado en su fichaje y el potencial destino del reciente campeón del Mundial con España, a la espera de negociaciones entre clubes.

El PSG se interesó en Rodri y Ferran Torres aparece en escena

En este sentido, el PSG buscaba dar un golpe sobre la mesa con Rodri, sobre todo tras ver como Diomande se ha decantado por la opción del Real Madrid, ya que desde París estaban especialmente interesados en el delantero de Costa de Marfil. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, en el Parque de los Príncipes han descartado la llegada del centrocampista del Manchester City, pero ponen el foco en nuevos objetivos.

Uno de ellos es el de Ferran Torres. El delantero del Barcelona podría ser del gusto de Luis Enrique para reforzar la parcela ofensiva, sobre todo las la potencial salida de Barcola, con un Liverpool que sigue apretando en su fichaje. Tras ser campeón del mundo, el de Foios podría dar un giro inesperado a su carrera y decir adiós a su etapa de azulgrana para llegar al vigente ganador de la UEFA Champions League de manera consecutiva.

El PSG se desmarca por Rodri y deja vía libre al Real Madrid

Diferentes medios de Francia han confirmado la postura de Luis Enrique con Rodri en este mercado de fichajes, teniendo en cuenta las opciones con las que cuenta el asturiano en el PSG en estos momentos. Además, el Diario Marca ha añadido que el club francés no tiene alguna intención de entrometerse en el posible fichaje del futbolista de la selección española con el Real Madrid, que sigue trabajando intensamente en su llegada.

Por ello, el Real Madrid, que acerca posturas con el Manchester City, tiene vía libre para cerrar el fichaje de Rodri, siendo el único posible destino para el campeón del mundo. El centrocampista podría punto final a su experiencia en Inglaterra, en un momento en el que ha salido Pep Guardiola diez años después. Además, el ex del Atlético de Madrid podría coincidir con Bernardo Silva en el conjunto de José Mourinho.

Además, el acuerdo verbal entre Rodri y el Real Madrid complicó los planes del PSG para intentar hacerse con el fichaje del centrocampista de la selección española, elegido MVP del Mundial. Por ello, el jugador del Manchester City espera a que las negociaciones entre clubes finalicen y pueda firmar su traspaso por la entidad merengue, en la que sería su vuelta a LaLiga EA Sports tras su paso por el Atlético de Madrid y Villarreal.