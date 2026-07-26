El futuro de Barcola en el PSG se aclara con un nuevo escenario en el mercado de fichajes

El extremo, que ha rechazado una nueva renovación, podría estar ante su último verano en París mientras el Liverpool acelera por un fichaje tasado en 170 millones y que amenaza con dejar a Luis Enrique sin uno de sus revulsivos más determinantes

Bradley Barcola puede ser una de las ventas del PSG esta temporada. Pese a tener contrato hasta 2028, el extremo francés cuenta con intereses de la Premier League, lo que podría hacer replantearse su futuro. Sin embargo, el jugador de 23 años ha rechazado la oferta de renovación del equipo parisino, por lo que su continuidad en el equipo de Luis Enrique peligra con este escenario. Un nuevo plan se abre para el ex del Lyon.

De esta manera, el PSG incluso se ha mostrado abierto a una salida de Barcola, que ha sido importante para Luis Enrique en las dos últimas temporadas, pese a no ser un titular fijo. Por ello, se abre un nuevo frente en la carrera del extremo internacional con Francia, ya que el Liverpool, particularmente, lleva detrás del jugador de 23 años desde la pasada campaña, para ocupar las bandas de Anfield en el conjunto de Andoni Iraola.

Luis Enrique puede perder a un revulsivo de lujo en el PSG

Barcola ha sido un revulsivo de lujo para Luis Enrique, firmando en la temporada 2024/2025 un total de catorce goles y diez asistencias en LaLiga 1. En la última campaña sus números fueron peores, con once tantos y solo una asistencia, pero teniendo protagonismo en todas las competiciones que disputaba el PSG. Cabe recordar que el conjunto parisino cuenta con estrellas como Dembélé, Kvaratskhelia y Doué, que forman el tridente titular.

Por ello, su presencia en la convocatoria de Deschamps para disputar el Mundial 2026 no cabía duda. De esta manera, Barcola ha terminado el torneo de selecciones firmando tres goles, siendo en cuatro de ellos titulares. En este sentido, la llegada de Zinedine Zidane al banquillo de Francia le podría abrir un nuevo escenario, aunque todo parece indicar que seguirá recibiendo la llamada para defender la elástica de la campeona del mundo en 2018.

La decisión definitiva de Barcola en el PSG

Sin embargo, la etapa de Barcola en el PSG podría haber llegado a su fin, ya que el jugador no firmará una nueva renovación con la entidad parisina, como ha desvelado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano. La misma fuente ha afirmado que el extremo está a abierto a un traspaso este verano, con la principal opción del Liverpool, que le sitúa en su lista para firmar su incorporación.

Además, el PSG habría tasado a Barcola en 170 millones de euros, como ha informado Ben Jacobs. Desde el club parisino apuntan alto en el mercado de fichajes con un precio que estaría por ver si el Liverpool u otro club de la Premier League estaría dispuesto a alcanzar. En la entidad francesa tienen en cuenta que el extremo ha ganado dos veces la UEFA Champions League, ha sido importante en el Mundial y solamente tiene 23 años.

Sabiendo la decisión definitiva de Barcola, todo parece indicar que el jugador dirá adiós al PSG en este mercado de fichajes, aunque primero el Liverpool u otro club interesado debería lanzar una oferta por su fichaje, que se acorde a las pretensiones del equipo francés. Por el contrario, el extremo seguiría en el conjunto de Luis Enrique de cara a la siguiente campaña, ya que le restan dos años de su actual contrato, hasta 2028.

El Arsenal ha sido otros de los interesados en Barcola, pero el club londinense se ha fijado en otro extremo como Vinicius, que sigue sin renovar con el Real Madrid y podría salir este verano del club blanco, el último antes de que finalice su contrato. Mikel Arteta ha pedido un extremo para fortalecer las bandas de su plantilla, tras una temporada en la que se han quedado muy cerca de ganar la UEFA Champions League.