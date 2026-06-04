Liverpool y Arsenal se lanzan a por la incorporación de Barcola y su continuidad en el PSG es una incógnita

Barcola encara un verano con posibles movimientos: el extremo, clave para Luis Enrique y seguido de cerca por Arsenal y Liverpool, podría cambiar de rumbo en este mercado de fichajes y pasar de la Ligue 1 a la Premier League, ante los intereses de los clubes ingleses, pese a tener contrato hasta 2028

Barcola afronta un nuevo escenario este verano en el PSG. Pese a tener contrato hasta junio de 2028, su futuro podría estar en duda ante el interés de diferentes equipos de la Premier League, como son en este caso el Arsenal o el Liverpool. Tras proclamarse recientemente y por segunda vez consecutiva campeones de la UEFA Champions League, los de Luis Enrique podrían verse 'amenazados' ante posibles propuestas por sus jugadores.

Aunque no ha sido titular indiscutible en el PSG, Barcola ha terminado la temporada firmando 13 goles entre todas las competiciones que han despertado el interés de equipos de Europa. Luis Enrique podría tener la última palabra para un jugador que fue clave en partidos como los de la eliminatoria de octavos de UEFA Champions League contra el Chelsea de esta pasada campaña, anotando dos tantos.

Barcola, protagonismo importante para el éxito del PSG de Luis Enrique esta temporada

Barcola ha sido uno de los futbolistas más usados por Luis Enrique a lo largo de la temporada. Cuando las lesiones le han respetado, el extremo francés ha tenido minutos, como así lo desmuestran las estadísticas una vez finalizada la campaña. Por un lado, el ex del Olympique de Lyon ha tenido protagonismo en 29 de 34 jornadas de la Ligue 1, además de haber jugado en los 16 encuentros que ha disputado el PSG en la Champions League.

Con 13 goles y 5 asistencias, Barcola ha sido parte del éxito del PSG de esta temporada, volviendo a alcanzar la gloria ganando la UEFA Champions League por segundo año consecutivo. Además, los de Luis Enrique volvieron a ganar con claridad la Ligue 1, llegando a alcanzar los 76 puntos, seis más del Lens y 15 del Lille, que terminaron en la segunda y tercera posición de la clasificación respectivamente.

Barcola se posiciona en el escaparate europeo con Arsenal y Liverpool atentos

El éxito del PSG en las últimas temporadas se ve reflejado en el mercado de fichajes, con equipos que llaman a la puerta de jugadores de la plantilla de Luis Enrique para interesarse por su figura. Es el caso de Barcola, que recibe el interés del Arsenal y Liverpool. El conjunto de Arne Slot ya puso el foco en el francés en verano, pero el extremo decidió seguir cumpliendo con su contrato, que acaba en 2028 en la entidad parisina.

Por ello, Barcola podría estudiar la opción de firmar su fichaje por un equipo de la Premier League. De hecho, el periodista Fabrizio Romano ha adelantado que "se esperan movimientos" en torno a la figura del extremo del PSG, dados los diferentes intereses que recibe por clubes de Europa. Por el momento, el jugador de 23 años se centra en el Mundial con Francia, ya que entró en la convocatoria de Didier Deschamps.

Barcola se encuentra en una lista de enorme talento como la de Francia con delanteros de la talla de Akliouche, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise y Marcus Thuram. Por ello, su posible movimiento en este mercado de fichajes podría aplazarse a cuando el combinado de Didier Deschamps acabe su participación en el Mundial, al que apunta a llegar lejos dado el potencial que tiene en su convocatoria la selección.

Barcola agita el mercado de fichajes en la Premier League

Además, Barcola, atendiendo a la información previamente mencionada, recibiría el interés de dos equipos que dirigen Arteta y Arne Slot, aunque Andoni Iraola apunta a llegar de manera inminente al banquillo del Liverpool. El ex del Bournemouth ha llegado a un acuerdo con el equipo de Anfield y el comunicado oficial por parte del club podría llegar en las próximas horas.

Barcola apunta a ser uno de los nombres del mercado de fichajes del PSG, dados sus intereses en anteriores ventanas y el mayor protagonismo incluso que podría tener en equipos de la Premier League como el Arsenal y Liverpool.