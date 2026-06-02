La Premier vuelve a mirar a España: Liverpool llega a un acuerdo con Andoni Iraola

El club inglés apuesta por un técnico español para escalar puestos en la Premier y llegan a un acuerdo tan sólo tres días después de haber anunciado la marcha de Arne Slot, que refleja que la liga inglesa cada vez confía más en los entrenadores 'made in Spain'

El Liverpool anunció hace sólo tres días la marcha de Arne Slot como entrenador, después de haber quedado como quintos clasificados en la Premier League, un bajón muy grande respecto a la temporada pasada, en la que se proclamaron campeones de su liga. Ahora, el club inglés llega a un acuerdo con Andoni Iraola para tomar las riendas del proyecto. El español pasa del Bournemouth, rival directo, al banquillo de uno de los equipos más reconocidos a nivel internacional. Y no sorprende tras una trayectoria muy destacada en La Liga, que ahora analizaremos.

Los entrenadores españoles cada vez están más cotizados en Europa, tal y como han podido demostrar Luis Enrique y Mikel Arteta, dos técnicos nacionales peleando cara a cara en la final de la Champions League, dirigiendo clubes como el Paris Saint-Germain y el Arsenal respectivamente. Por ello, la Premier cada vez valora más a 'nuestros' entrenadores y no dejan de sumar talentos nacionales, con el reciente fichaje de Xabi Alonso por el Chelsea y ahora el acuerdo de Andoni Iraola con el Liverpool.

El Liverpool llega a un acuerdo con Andoni Iraola como nuevo entrenador para la próxima temporada

A la espera de que el club inglés lo anuncie, periodistas especializados como Fabrizio Romano y su clásico 'Here we go' adelanta que el director técnico vasco será el nuevo líder del equipo de Anfield para la próxima campaña. Las negociaciones que llevan días produciéndose han avanzado en estas últimas 24 horas y ya hay un acuerdo cerrado.

Andoni Iraola sólo tendrá que cambiar de ciudad, ya que llega procedente del Bournemouth, equipo que ha logrado el sexto puesto en la tabla esta temporada, justo por detrás del Liverpool, y del que se despidió al acabar la campaña. Sin embargo, su salto será más grande de lo que parece ya que competirá en la Champions League.

Iraola no deja de crecer y pasa del Mirandés y el Rayo Vallecano a el Liverpool y la Champions

El que fuera futbolista español no deja de crecer en su carrera como entrenador. Iraola empezó su aventura al frente de los banquillos en Chipre, en el AEK Larnaca y justo después volvió a España para tomar las riendas del CD Mirandés, logrando meterse en semifinales de Copa del Rey eliminando a varios equipos de Primera División en el camino, como el Celta de Vigo, Sevilla y Villareal.

Unos resultados brillantes que le abrieron la puerta a dirigir al Rayo Vallecano, consiguiendo para los franjirrojos el ascenso a La Liga y unas semifinales de Copa del Rey. Gracias a estos años en Vallecas se convirtió en uno de los técnicos españoles más prometedores, y en 2023 dio un salto en su trayectoria y se unió a la Premier con el Bournemouth.

La Premier apuesta por los entrenadores españoles

El acuerdo cerrado entre Iraola y el Liverpool, a la espera del anuncio oficial del club, demuestra que los coach españoles cada vez tienen más reconocimiento. En principio, habrá hasta 5 entrenadores españoles dirigiendo varios clubes ingleses, aunque siempre pendientes de lo que pueda ocurrir en el mercado de fichajes. Confirmados están Mikel Arteta que seguirá en el Arsenal, Unay Emery al frente del Aston Villa, Xabi Alonso que aterriza en el Chelsea, y queda la duda de si Pep Guardiola seguirá siendo el míster en el Manchester City.