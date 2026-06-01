Sergio Ramos: rueda de prensa en directo | Responde al comunicado de las familias del Sevilla FC: Castro, Del Nido, Alés...

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo la rueda de prensa de Sergio Ramos para explicar su versión sobre la ruptura de las negociaciones para la compraventa del Sevilla y responder al comunicado de los máximos accionistas

Sergio Ramos convoca a los medios este lunes por la tarde para ofrecer su versión

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo que ofrece ESTADIO Deportivo de la esperada rueda de prensa de Sergio Ramos que ofrecerá a partir de las 17:00 horas en el Hotel Torre Sevilla y que puedes seguir al instante en nuestro minuto a minutos. Hay muchas ganas de escuchar lo que tiene que decir el camero.

El objetivo de Sergio Ramos con esta esperada rueda de prensa es contar su versión de la ruptura de la negociación con las grandes familias y los motivos por los que cambió las condiciones de su oferta en la última reunión.

A sabiendas de que Ramos ofrecía una rueda de prensa, los vendedores se han adelantado y esta mañana han emitido un comunicación donde explican su versión de los hechos y acusan duramente a Sergio Ramos de mentir, cambiar la ofert, falta al respeto al club y vulnerar el acuerdo de confidencialidad con el club.

Después de que se alcanzara un acuerdo el 11 de mayo entre Sergio Ramos y Five Eleven Capital con los máximos accionistas en unas cifras elevadas, el pasado día 27, en una reunión pedida por el camero hubo un giro de los acontecimientos , pues según las filtraciones y el comunicado de los vendedores ya apareció con otro inversor, el grupo mexicano DMI y sin el fondo inicial. Entonces, expuso otras condiciones que rechazaron de plano los accionistas.

A principios de mayo se pactó la compra del 84,5% de los títulos por unos 305 millones de euros , con la imposición de una ampliación del capital de 80 millones de euros. En cambio, en la última reunión puso sobre la mesa 100 millones de euros por un 18% de las acciones, con garantías y avales, cantidad que se repartían los accionistas, mientras que 120 millones iban destinados a una ampliación de capital , lo que diluía lo que actualmente controlan los vendedores y aumentaba la participación del camero otro 42%, hasta alcanzar un 60% del total.

La oferta con la que se alcanzó un acuerdo y la nueva propuesta

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Sergio Ramos comenzó las negociaciones de la mano del fondo inversor Five Eleven Capital , pero una vez alcanzado el acuerdo empezó a haber dudas de que las cantidades acordadas tuvieron el respaldo de avales, ante la supuesta complicación de encontrar inversores. Sin embargo, en la última reunión ya no se presentó el grupo liderado por Martín Ink y Ramos confirmó el respaldo del grupo mexicano DMI, propiedad de empresario azteca Álvaro Leaño.

"Estamos trabajando ya en la recuperación de determinadas propuestas de grupos sólidos y con garantías para hacerse cargo del Sevilla FC, que habían quedado suspendidas por el período de exclusividad que teníamos con el Sr. Ramos", revela el comunicado emitido hoy por las grandes familias tenedoras, que aseguran que estas ofertas siguen en pie y que ya ha habido nuevos acercamientos: "Estas otras ofertas han permanecido a la espera durante todo este tiempo. Los contactos ya se han reanudado desde este lunes, 1 de junio",

¡Quedan quince minutos para que arranque la rueda de prensa! Aunque más o menos se espera lo que va a decir hay mucha expectación sobre los detalles que expondrá y lo que dirá de los grandes accionistas.

Sergio Ramos ofrece esta tarde, a partir de las 17:00 horas en el Hotel Torre Sevilla, una rueda de prensa muy esperada para ofrecer su versión sobre todo lo sucedido en la operación de compraventa del Sevilla, completamente rota después de la reunión mantenida el pasado 27 de mayo.

En cualquier encuentro, como denuncia la parte vendedora, el camero, en ese momento de la mano del grupo mexicano DMI y sin Five eleven Capital, cambió las condiciones del acuerdo alcanzado el 11 de mayo, con una nueva oferta rechazada de plano por los máximos accionistas.

Un duro comunicado de lo máximos accionistas contra Sergio Ramos

De este modo, las familias Castro, Del Nido Benavente, Alés, Carrión y Guijarro se adelantaron a la comparecencia ante los medios de comunicación del camero con un comunicado rotundo y durísimo contra el todavía futbolista en el que se vierten numerosas acusaciones y le señalan como el único responsable de lo sucedido.

"A pocos días para que venciese el acuerdo, el Sr. Ramos y sus asesores declararon su expresa voluntad de no cumplir el acuerdo. Nos desvelaron que el Grupo DMI era realmente su único inversor, desapareciendo los demás, incluyendo la propia FIVE ELEVEN, cambiaron a los interlocutores y consumaron un planteamiento absolutamente diferente, en forma y fondo, a las condiciones ya cerradas. El cambio radical en el perfil del inversor, de naturaleza muy distinta a los anteriores que habían desaparecido, generaba incluso dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad", reza el escrito de los máximos accionistas.

Este movimiento de los vendedores cambia posiblemente la hoja de ruta de Sergio Ramos en la rueda de prensa, pues en principio se iba a limitar a exponer su versión y a culpar a la avaricia de los máximos accionistas de que se prologue la grave situación de la entidad. No en vano, ahora tendrá que responder a todas las acusaciones en una guerra abierta después de que a principios de mayo se alcanzara un acuerdo en unos números alterados por Ramos, que hoy explicará los motivos de su decisón.