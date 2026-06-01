La Prórroga de Estadio Deportivo Especial Mundial 1x01: Especial preparación para el Mundial y rueda de prensa de Sergio Ramos

Programa número uno de la edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' para el Mundial de 2026, patrocinado por Spagnolo; esta vez presentado por José Luis Penella, y en esta ocasión con Juan José Ponce y Pablo Casas como invitados. Analizaremos la primera sesión de entrenamiento de la selección española, las sensaciones de los extremos lesionados en la concentración y los rivales de grupo de los de Luis de la Fuente.

Este programa es el número 133, siendo el primero de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Campeonato en el que la selección española parte como una de las favoritas. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.