30 aniversario

La Prórroga de Estadio Deportivo Especial Mundial 1x01: Especial preparación para el Mundial y rueda de prensa de Sergio Ramos

  • Primer programa especial de 'La Prórroga de ED' para el Mundial, la apuesta audiovisual de ESTADIO Deportivo.
  • En esta ocasión, con la participación de Juan José Ponce y Pablo Casas
José Luis PenellaJosé Luis Penella 1 min lecturaSin comentarios

Programa número uno de la edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' para el Mundial de 2026, patrocinado por Spagnolo; esta vez presentado por José Luis Penella, y en esta ocasión con Juan José Ponce y Pablo Casas como invitados. Analizaremos la primera sesión de entrenamiento de la selección española, las sensaciones de los extremos lesionados en la concentración y los rivales de grupo de los de Luis de la Fuente.

Este programa es el número 133, siendo el primero de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Campeonato en el que la selección española parte como una de las favoritas. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email