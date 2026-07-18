Sportfreunde Lotte - Betis: horario y dónde ver en TV el primer amistoso de pretemporada

Antes de abandonar tierras alemanas, el equipo que entrena Manuel Pellegrini se enfrenta al modesto conjunto alemán en un partido que servirá para hacer las primeras pruebas y también para testar a canteranos y los futbolistas que intentan ganarse un sitio de cara a la siguiente temporada

El Real Betis juega en la tarde de este sábado 18 de julio de 2026 su primer amistoso de la pretemporada contra el modesto Sportfreunde Lotte de Alemania. Un encuentro que servirá también para que el equipo verdiblanco cierre su primer stage de este pretemporada. Un encuentro que también se usará para que Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, pruebe a los canteranos y a los jugadores que están intentando ganarse un puesto de cara a la siguiente temporada.

El amistoso en sí frente al Sportfreunde Lotte, que milita en Regionalliga West, no debe suponer un problema para el Real Betis que debe imponerse sin ningún tipo de problemas sobre el terreno de juego. El partido va a servir para que Manuel Pellegrini le dé minutos a algunos canteranos y también a jugadores como Gonzalo Petit el cual están por definir su futuro.

Quienes no jugarán este primer partido amistoso de pretemporada del Real Betis son los futbolistas que han disputado el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones nacionales (Cucho Hernández, Ez Abde, Álvaro Fidalgo y Gio Lo Celso) así como Isco Alarcón que ha abandonado la concentración bética en Alemania por un problema personal. Tampoco se vestirá Pau López que ya ha dejado de pertenecer a la disciplina del Real Betis ya que el portero catalán pidió salir del club.

El resto de jugadores está disponible, siendo el principal atractivo, casi con total seguridad, ver los primeros minutos de Fran García quien está llamado a elevar en el nivel en la posición de lateral izquierdo en la que el club verdiblanco ha tenido problemas en las últimas temporadas.

¿Dónde ver por TV el partido Sportfreunde Lotte - Betis, primer amistoso de pretemporada?

El partido que disputan el Sportfreunde Lotte y el Real Betis comienza a las 15:30 horas en el Stadion Lotter Kreuz y se puede ver de manera gratuita por Betis TV. El encuentro es el primer amistoso de la pretemporada para el equipo que entrena Manuel Pellegrini.

¿Cómo seguir online el partido Sportfreunde Lotte - Betis, primer amistoso de pretemporada?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas del encuentro. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club verdiblanco y de la entidad alemana habrá información actualizada al instante de este partido amistoso con el que se estrena el proyecto deportivo verdiblanco de cara a la temporada 2026/2027.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Sportfreunde Lotte - Betis, primer amistoso de pretemporada?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar la emisora de radio del Real Betis (89.6 FM) que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el Sportfreunde Lotte y el Real Betis.