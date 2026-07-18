La oferta árabe que han rechazado por Franculino Djú, monitoreado por el Betis, y que marca su precio

El de Guinea-Bissau es uno de los delanteros que más ha estado vigilado por la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo, pero el club verdiblanco está trabajando en otras opciones más accesibles en el plano económico. Más cuando el FC Midtjylland ha rechazado en los últimos días una buena cantidad de millones de euros de un equipo de Arabia Saudí

El Real Betis, una vez ha reforzado la posición de lateral izquierdo con Fran García, centra ahora sus esfuerzos en fichar a un delantero centro que eleve el nivel en una posición que se considera prioritaria mejorar de cara a la próxima temporada. El club verdiblanco maneja varias opciones interesantes, como las de Artem Dobvyk, Fábio Silva, Kévin Denkey o Gonzalo García, habiéndose quedado atrás otras como las de Franculino Djú, que lleva tiempo siendo monitoreado por la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo, pero que su precio lo hace difícilmente accesible ya que el FC Midtjylland ha rechazado muchos millones de euros de un club de Arabia Saudí en los últimos días.

El FC Midtjylland rechaza 25 millones de euros para traspasar a Franculino Djú

Uno de los delanteros que más ha estado relacionado al Real Betis en los últimos meses ha sido Franculino Djú quien ha dado un nivel excelso en los últimos meses en el FC Midtjylland de Dinamarca en donde ha marcado 22 goles y ha dado 3 asistencias en los 34 partidos que disputó la pasada temporada.

Dicho rendimiento, y al tener 22 años solamente, ha hecho que hayan muchos equipos interesados en fichar a Franculino Djú al cual el FC Midtjylland no va a regalar como ha dicho en más de una ocasión en los últimos meses, más cuando lo tiene bajo contrato hasta el 31 de diciembre de 2029.

El FC Midtjylland desea realizar un gran traspaso con Franculino Djú y eso hace muy complicado que pueda recalar en el Real Betis. Más cuando en los últimos días, el club danés ha rechazado una oferta de unos 25 millones de euros que ha hecho un club de Arabia Saudí, cuyo nombre no ha transcendido, por el delantero de Guinea-Bissau según señala Sky Sports.

El Real Betis y su presupuesto para la posición de delantero centro

El Real Betis tiene clara en su hoja de ruta que toca hacer un esfuerzo para reforzar la posición de delantero centro de cara a la próxima temporada en la cual Cucho Hernández necesita un compañero para rotar debido a que tienen que compaginar LaLiga, UEFA Champions League y Copa del Rey.

Tal y como hemos informado en ESTADIO Deportivo en las últimas semanas, el Real Betis tiene un presupuesto de unos 15 millones de euros para reforzar la posición de delantero centro lo cual hace complicado el fichaje de Franculino Djú debido a las exigencias económicas del FC Midtjylland.

Con esta cantidad de dinero disponible, el Real Betis está peinando el mercado y ha valorado opciones como la de Artem Dovbyk o Gonzalo García, que son más factibles por medio de una cesión por culpa de las exigencias de la AS Roma y el Real Madrid respectivamente. También se maneja la posibilidad de Fábio Silva que ve con muy buenos ojos el recalar en el Real Betis. Y, por otro lado, otro que gusta es un Kévin Denkey que es un día ya estuvo prácticamente atado por el Real Betis y que ahora está marcando goles en el FC Cincinnati.