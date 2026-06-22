Presión para el Betis con Franculino Djú por los movimientos reales para su fichaje

Tras retomar los contactos meses atrás, la carrera por el fichaje del punta del Midtjylland se ha activado con el serio acercamiento del Galatasaray y el precio que ha pedido su club para su traspaso

La nueva lesión que le impidió disputar el final de temporada después de superar una intervención de rodilla que le mantuvo fuera durante varios meses ha enviado a Franculino Djú a un segundo plano dentro de la búsqueda del delantero por parte del Betis, pero en La Palmera no se han olvidado ni mucho menos del ariete africano del Midtjylland.

ESTADIO Deportivo desveló en abril que el club verdiblanco había retomado los contactos con los rectores daneses para conocer las condiciones y la predisposición a negociar por un traspaso, y Manu Fajardo lo mantiene entre sus opciones a sabiendas de que se trataría de una operación muy complicada por las exigencias iniciales de los nórdicos, alrededor de 25 millones, y por la competencia.

Nuevo pretendiente por Franculino que ya ha movido ficha

De este modo, esta redacción reveló que clubes de primerísimo nivel siguen sus pasos, casos de Liverpool, Manchester United, Everton, Bayern, Milan o Roma, pero la realidad es todavía ninguno de ellos ha concretado hasta ahora este seguimiento. De hecho, los primeros movimientos han llegado por parte de rivales con menor enjundia, de ligas de un perfil más bajo, que tratan de posicionarse dentro de este contexto determinado.

De este modo, desde Turquía aseguran que Franculino Djú encabeza la lista de preferencias del Galatasaray para potenciar este verano su vanguardia y que ya ha entrado en contacto con el Midtjylland para pedir precio y situarse en la puja por el punta de Guinea Bissau.

El precio que habría solicitado el Midtjylland, por debajo del esperado

Según dichas informaciones, el club danés habría solicitado 20 millones de euros, una cantidad inferior a la que la había tasado meses atrás, quizás ante la realidad de que sus molestias en la rodilla podrían rebajar su valor de mercado. Cabe recordar que su tasación actual, según Transfermarkt, se eleva a 22 millones de euros después de que diciembre experimentara una subida de nueve millones.

Lo cierto es que ya se están produciendo movimientos alrededor de Franculino y activa una carrera que se presenta muy competida por uno de los delanteros con mayor producción realizadora de Europa mientras ha estado disponible, lo que obliga, en cierto modo, a no descuidar este frente para mantener en puestos de privilegio.

El Betis ya manifestó su interés, pero ahora está centrado en otros asuntos sin perder de vista esta vía, una de las preferentes para la delantera junto a la de Kevin Denkey, Dovbyk, Gonzalo y los habituales tapados que todavía no han trascendido.

Denkey y Franculino, dos arietes de enorme producción realizadora

ESTADIO Deportivo adelantó la semana pasada que Manu Fajardo ha reactivado su deseo de incorporar al delantero togolés que milita en el Cincinnatti y que permanece en contacto con el entorno del jugador, en la órbita también de club importantes en el Viejo Continente.

Y es que tanto Franculino como Denkey maravillan por su capacidad realizadora, pues el primero anotó el cursoo pasado 22 goles en 34 partidos, mientras el segundo afronta el parón en el fútbol estadounidense por el Mundial con suma 13 tantos en 17 partidos.

Cabe recordar que Franculino volverá pronto a competir, por el 23 de julio, el Midtjylland afronta la ida de la segunda ronda de la fase de clasificación de la Champions League.